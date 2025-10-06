Paraná recibirá al sóftbol de los Juegos Odesur

El estadio Nafaldo Cargnel ya ha sido sede de torneos panamericanos y mundiales.

Los Juegos Suramericanos (Odesur), competencia deportiva más importante de esta parte del continente, tendrá como subsede a Paraná ya que el estadio mundialista Nafaldo Cargnel fue elegido para albergar los partidos de sóftbol. La competencia se llevará a cabo en septiembre de 2026.

Este martes, a las 10.30, se realizará la inspección técnica del estadio, un paso clave para la preparación del evento. En esta visita, estarán presentes el Presidente de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol Américas, Tommy Velázquez, junto con autoridades de deportes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Además de la inspección, se aprovechará la ocasión para entregar medallas y trofeos al equipo de sóftbol argentino, como reconocimiento a su esfuerzo y logros recientes.

Los Juegos Odesur 2026 -que se realizarán del 12 al 26 de septiembre- recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

Los Juegos Suramericanos son el máximo evento que realiza la Odesur, entidad que agrupa a los comités olímpicos de toda la región. La última edición se desarrolló en 2022 en Asunción (Paraguay).

Rosario, la sede que tendrá la mayor cantidad de deportes, se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana, luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.