En campaña, Javier Milei presenta su nuevo libro con un recital

El presidente Javier Milei busca superar la complicada situación que le provocó la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires. Para ello, organizó este lunes un acto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presenta su nuevo libro y trató de reactivar la campaña de La Libertad Avanza (LLA), que se vio estancada debido a las acusaciones contra el economista liberal por su presunta vinculación con el empresario Federico “Fred” Machado, quien está siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

La "Banda presidencial" está integrada por el candidato a senador nacional por Entre Ríos (LLA), Joaquín Benegas Lynch en primera guitarra y su hermano, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería. También la integran Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y la legisladora Lilia Lemoine en coros.

Joaquín Benegas Lynch y Javier Milei en el Movistar Arena.

Milei llegó al estadio a las 20:35, entrando entre el público, en una escena que recordó a los cierres de campaña de años anteriores, especialmente el de 2023, realizado en el mismo lugar, poco antes de ser elegido presidente. Vistiendo un camperón de cuero negro, el mandatario subió al escenario siete minutos después y se abrazó con su hermana Karina Milei, en un gesto cargado de emoción.

En las afueras del Movistar Arena, se produjeron algunos enfrentamientos entre militantes libertarios, la mayoría de ellos vestidos con prendas de color violeta, y opositores del Movimiento Territorial de Liberación (MTL). También se registraron incidentes entre manifestantes y la Policía, en las inmediaciones de la avenida Corrientes, a tan solo media cuadra del estadio.

Por otro lado, el diputado Diego Santilli, quien reemplazará a Espert en la boleta bonaerense de LLA, restó importancia a las diferencias políticas previas con Milei y desafió al peronista Jorge Taiana a debatir “lo antes posible”.

Durante el evento, Milei presenta su libro La construcción del milagro, y dialogará al respecto con el portavoz presidencial Manuel Adorni. En la previa, el presidente mostró gran entusiasmo y dedicó buena parte de la jornada a los preparativos musicales. Pasado el mediodía, grabó un video en vivo para Instagram desde el escenario, prometiendo un espectáculo “inolvidable” para su público.