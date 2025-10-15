"Todo fue por justicia", dijo el asesino y femicida Laurta al ser trasladado desde Gualeguaychú a Concordia

Pablo Rodríguez Laurta, el uruguayo de 39 años que perpetró el doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba y mató y desmembró a un chofer de transfer en Entre Ríos, fue trasladado este miércoles desde Gualeguaychú hasta Concordia, donde será imputado por el crimen de Martín Palacio. Al salir esposado, escoltado y con casco, dijo: "Todo fue por justicia", al ser consultado por la periodista Sabina Melchiori, corresponsal de Canal 9 Litoral y Ahora, en Gualeguaychú.

Esta respuesta fría, cargada de odio y sin el mínimo arrepentimiento la expresó cuando los medios de prensa presentes en la puerta de la comisaría primera lo abordaron en el breve trayecto desde la dependencia policial hasta el patrullero.

Allí una periodista le preguntó específicamente por Palacio, el chofer que había contratado para viajar desde Concordia hasta Santa Fe (ya lo había contratado en otras ocasiones), cuyo cuerpo apareció desmembrado (aún faltan partes por hallar) a la vera de un camino vecinal entre Puerto Yeruá y General Campos. Allí fue cuando dio esa respuesta "todo fue por justicia", por lo que se entendió como una confesión también de este crimen.

En horas de la mañana de este miércoles, Laurta será imputado formalmente y podría declarar ante la fiscal Daniela Montangie, quien lo acusará por el homicidio agravado de Palacio. Estará asistido por un defensor oficial. Además, se solicitará la prisión preventiva, que podría ser en una audiencia o por acuerdo entre las partes. La jueza de Garantías que debe resolver es Gabriela Seró, supo ANÁLISIS.

Luego, se cree que se esperará por una comisión policial de la provincia de Córdoba, para su traslado hacia la capital de aquella provincia, donde lo imputarán por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina, quien tenía 24 años, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, de 50.