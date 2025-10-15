Grabois recibió a las candidatas Gaillard y Rubattino de la lista Ahora 503

A días de la elección legislativa, el referente de Patria Grande, Juan Grabois, mantuvo un encuentro con las candidatas entrerrianas de la lista Ahora 503, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Evelina Kloster, donde ratificó su apoyo al proyecto político que representan.

Según se informó en un comunicado de prensa, durante la reunión compartieron una mirada común sobre la situación social de la provincia y la necesidad de fortalecer una representación comprometida con el campo nacional y popular. “Hubiese sido bueno que se lograra la unidad, pero lo importante hoy es ofrecer al pueblo entrerriano una opción con identidad y convicciones”, expresó Kloster.

Las referentes entrerrianas de Patria Grande, Evelina Kloster y Ludmila Fernández, junto a quienes encabezan la lista, acercaron al dirigente un diagnóstico sobre las problemáticas sociales que atraviesan sus territorios. Coincidieron en la necesidad de ponerle un freno a las políticas de ajuste de Milei y Frigerio y de construir una agenda que priorice una Argentina humana, con Techo, Tierra y Trabajo para todos, basada en la producción y la ampliación de derechos sociales.

Tras el encuentro, Rubattino valoró el acompañamiento de Grabois y destacó la decisión de ofrecer al electorado entrerriano una opción verdadera que represente al campo nacional y popular y no esté atada a los acuerdos de poder”. Por ese motivo el espíritu de la lista Ahora 503 es marcar “la importancia de llevar al Congreso representantes sin condicionamientos, con el coraje y la coherencia necesaria para defender los intereses del pueblo entrerriano”, indicó.

En la misma línea, las candidatas remarcaron la necesidad de conformar un espacio político comprometido con los desafíos de esta etapa. “Nos une una mirada común sobre lo que está pasando en la Argentina y la convicción de que otro camino es posible”, concluyó Gaillard.