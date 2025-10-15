Con éxito pasó la Regata por el 40ª Aniversario del Club Náutico Paraná

La prueba de 17 kilómetros unió las playas de los clubes náuticos de Villa Urquiza y Paraná.

El Club Náutico Paraná (CNP) celebró el pasado sábado 11 de octubre la Maratón Villa Urquiza-Paraná con motivo de su 40ª Aniversario. Se trató de un evento de 17 kilómetros, aproximadamente, que unió las playas de los clubes náuticos de ambas localidades y reunió a palistas mayores de 18 años en Kayak 430, Kayak 450, Piraguas, Kayak Travesías Simples y Dobles, además de tablas de SUP.

La subcomisión de canotaje del CNP estuvo a cargo de la organización de la prueba que contó con deportistas de Paraná, Villa Urquiza, La Paz, Concepción del Uruguay y Santa Fe, Todos fueron llevados en micro hacia el punto de partida (el día previo se trasladaron los botes) y compartieron no solamente la travesía por el río Paraná, sino también gratos momentos de camaradería.

Hubo premiación del primero al tercero de cada categoría y también por participar de esta regata que promete nuevas ediciones en el futuro.

Según comentaron desde la organización, Fabio Balbuena (La Paz) fue el primero en llegar a la playa con su bote travesía simple, mientras que el mejor tiempo lo registró el bote de travesía doble masculino integrado por Ramiro Bastida y Mauro Longoni (ECENNAA y CNP).

Todo los resultados:

Entre las travesías simples, Fabio Balbuena (La Paz) fue el primero en llegar a la meta (los botes individuales largaron 20 minutos antes) y resultó ganador entre los varones mayores de 35 años; segundo quedó Javier Murador (Club Náutico Paraná) y tercero Marcelo Bonnin (Villa Urquiza).

Gabriel Gorodesky (Rowing) triunfó entre los varones (+35) en K430, Gretel Colignon (Rowing) lo hizo entre las mujeres de la misma categoría en K430 y Uriel Vardala (CNP) lo hizo entre los varones menores de 35 en K450.

Manuel y Fabricio Escobar (de Goya) celebraron en la travesía doble para varones menores de 75 años (entre ambos palistas). Entre los mayores de 75 años, los ganadores fueron Mauro Longoni y Ramiro Bastida (ECENNA-Club Náutico Paraná); segundos quedaron Germán González y Germán Vukonich (CNP) y terceros José Casanova y Sebastián Spoturno (CNP).

En la Travesía Doble entre las Damas, Abigail Rodríguez Claus y Ethel Blater (Club Regatas Uruguay) se llevaron el triunfo escoltadas por Lorena Picech y Laura Scocco (Club Náutico Paraná).

Hubo también Travesía Dobles Mixtos y al podio entre los mayores de 75 años lo copó el club anfitrión: Germán Rodríguez y Mabel Farías dominaron la prueba; Alexia Ponce y Luciano Gallino se ubicaron segundos, mientras que Diego Fenés y Valeria Becic, terceros.

Hubo tercer tiempo y clima de festejo en la playa del CNP.

En menores de 75, los ganadores fueron Priscila –recientemente medallista panamericana junior– y Valentín Vukonich (Paraná Rowing Club); en el segundo puesto quedaron Martín González Kapp y Magalí Kapp (CNP).

Por su parte, Pablo Taulada y Misol Ross (ECENAA) ganaron la competencia mixta entre Piraguas y Julio César Méjico y Florencia Méjico Amancay (Santa Fe) se ubicaron segundos.

En cuanto al SUP, Martín Erico (La Paz) se llevó el triunfo en tablas rígidas para hombres mayores de 35 años y lo escoltó Oscar Faggionatto (Villa Urquiza). En tablas inflables, en la rama masculina para mayores de 35 años, Germán Kuster (La Paz) celebró en lo más alto del podio que completaron Alberto Alcain (Rowing) y Carlos Musante (Rowing).