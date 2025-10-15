Juegos Parapanamericanos Juveniles: la entrerriana Sofía Casse será abanderada

La eliense, especialista en salto en largo T11, será una de las abanderadas argentinas en Chile.

La entrerriana Sofia Casse, integrante de la selección argentina de atletismo adaptado, será abanderada de la delegación nacional en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, a realizarse del 31 de octubre al 8 de noviembre próximo.

La oriunda de Villa Elisa, que participó de los Juegos Paralímpicos París 2024 en Salto en Largo T11 (reservado para atletas ciegos), portará la insignia patria junto a Lucas Manuel Müller, referente de la selección argentina de Básquet en silla de ruedas. Así lo confirmó este miércoles el Comité Paralímpico Argentino (CoPAr).

“Dos deportistas que representan con orgullo, compromiso y pasión los valores del deporte paralímpico y el espíritu argentino”, expresó la cuenta oficial del CoPAR en la red social Instagram.

Sofía, que tuvo también el privilegio de recibir la antorcha paralimpica en Gualeguay antes de París 2024, se ha destacado en el atletismo adaptado luego de haberse iniciado en la natación. Y ha sido medallista en Juegos Evita, Juegos Parapanamericanos de Atletismo y distintas pruebas nacionales.

El Parque Deportivo Estadio Nacional será el gran epicentro de los Juegos Parapanamericanos Juveniles y albergará ocho deportes: Para atletismo, gólbol, Para judo, Para natación, básquetbol en silla de ruedas (5×5 y 3×3), vóleibol sentado, fútbol para ciegos y boccia. En tanto que el tenis en silla de ruedas se realizará en el Club Providencia y el Para tiro con arco en el Parque Peñalolén.