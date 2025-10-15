Turismo Pista: el entrerriano Scatena competirá con un Corsa en La Pampa

El entrerriano Fabricio Scatena volverá a la Clase 2 del TP y competirá con un Corsa en La Pampa.

Fabricio Scatena será otro de los regresos que tendrá la Clase 2 del Turismo Pista en la novena fecha de la temporada 2025, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el autódromo de La Pampa. El representante de Entre Ríos será de la partida después de no estar presente en la cita que pasó en San Jorge.

Luego de terminar 14º en Río Cuarto, Scatena decidió hacer una pausa, donde aprovechó el tiempo para avanzar en la construcción de un flamante Volkswagen Up, el cual sería estrenado el año próximo.

El crédito de Concepción del Uruguay viajará a Toay con su habitual Chevrolet Corsa y la atención de la estructura propia, mientras que Néstor Lazarte será el proveedor del motor.

“Estamos de vuelta en la Clase 2 y trataremos de llevarnos el mejor resultado posible en La Pampa. Confiamos en que con el retoque reglamentario que tuvo el Corsa vamos a poder estar más adelante y pelear con los modelos más nuevos”, expresó.

Y añadió: “Estuvimos trabajando en el auto a la par de que avanzamos con el Volkswagen Up que queremos presentar en 2026. La premisa es ser competitivos en Toay y ver si con eso podemos estar en el Gran Premio Coronación, vamos con buenas expectativas a la carrera”, indicó Scatena.