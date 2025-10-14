Sello Verde de Distinción: continúa abierta la convocatoria a instituciones, empresas y pymes de Paraná

El Sello Verde busca reconocer y visibilizar a aquellas organizaciones locales que impulsan acciones orientadas al cuidado del ambiente y la sostenibilidad.

La Municipalidad de Paraná, a través de Marca Paraná, mantiene vigente el plazo de postulación a la distinción hasta el viernes 24 de octubre. El Sello Verde busca reconocer y visibilizar a aquellas organizaciones locales que impulsan acciones orientadas al cuidado del ambiente y la sostenibilidad.

El Sello Verde de Distinción es una propuesta de Marca Paraná que busca reconocer y visibilizar a aquellas organizaciones locales que impulsan acciones orientadas al cuidado del ambiente y la sostenibilidad.

“Es una iniciativa muy importante enmarcada en los lineamientos de trabajo de Marca Paraná que es hacia una Paraná sostenible. Busca distinguir prácticas amigables con el ambiente, que pueden ser energías renovables, residuos, economía circular, entre otras, que llevan adelante empresas de distinto porte, pymes, grandes empresas, o instituciones públicas”, explicó la coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt.

“Se busca distinguirlas para que el paranaense sepa que estas empresas o instituciones tienen compromiso con la sostenibilidad del ambiente, con el futuro de la ciudad”, añadió.

No se trata de un sello de calidad, sino de una distinción simbólica que pone en valor las prácticas que ya se están llevando adelante en la ciudad, con el objetivo de contagiar el espíritu de compromiso ambiental y fortalecer una red de experiencias inspiradoras. “Sabemos que en esta gestión hay un compromiso especialmente fuerte en relación con el tema de la sostenibilidad y hay muchas políticas públicas desarrolladas por la intendencia de Rosario Romero que van en este sentido”, acotó Waigandt.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, sostuvo: “En la ciudad hay muchas empresas e instituciones que se rigen por normas de calidad internacional, normas ambientales como la ISO 14001 y tenemos empresas que certifican en ese tipo de procesos. Es intentar mostrar el modelo de ciudad sostenible con distintos tipos de políticas sostenibles, pero también las acciones que hacen los privados que nos enriquecen a todos”, remarcó.

La propuesta está destinada a instituciones, empresas y pymes de la ciudad que vienen desarrollando prácticas sostenibles. Ante el gran interés de la comunidad por ser parte, se dispuso la prórroga del plazo para postularse hasta el viernes 24 de octubre. La selección de las iniciativas se realizará mediante la evaluación de un jurado especializado, que considerará la diversidad y el impacto de las acciones presentadas.

Pueden postularse instituciones, empresas y pymes de Paraná con iniciativas vinculadas a:

-Gestión de residuos

-Uso eficiente de energía o energías renovables

-Optimización del consumo de agua

-Reducción de emisiones o cálculo de huella de carbono

-Economía circular, ecodiseño o innovación ambiental

-Movilidad sustentable o logística de bajo impacto

-Educación ambiental

-Entre otros

El formulario de inscripción está disponible en marcaciudad.parana.gob.ar o haciendo click aquí.

Una iniciativa colectiva para una ciudad más sostenible

El Sello Verde de Distinción forma parte de las líneas de acción de Marca Paraná, que promueven la participación de diversos sectores en la construcción de una ciudad más comprometida con su entorno y su identidad.

Con esta prórroga, se busca seguir fortaleciendo el alcance de la convocatoria e invitar a más actores locales a sumarse a esta construcción colectiva hacia una Paraná más verde, responsable y sostenible.