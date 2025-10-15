Ana Suñé Grupo presenta su nuevo disco en Paraná

El grupo musical liderado por la cantautora santafesina Ana Suñé presentará oficialmente su nuevo material discográfico titulado Para Sanar, en un concierto que tendrá lugar este sábado 18 de octubre a las 21, en La Casa de la Cultura de Entre Ríos (esquina de Carbó y 9 de Julio) en la ciudad de Paraná. El evento, que se enmarca dentro de una serie de presentaciones que el grupo realiza para difundir este reciente lanzamiento editado por el sello independiente Shagrada Medra, contará con la participación especial de los músicos invitados

El proyecto Ana Suñé Grupo nació en el año 2002 como una propuesta artística que combina la canción de raíz latinoamericana con sonidos y arreglos contemporáneos, propios del grupo. Integrado actualmente por Pancho Torres en dirección musical, guitarra y coros; Elina Goldsack en piano, flauta traversa y coros; Pilar Ferrando en bajo y coros; y Hernán Carnero en batería y coros, el conjunto acompaña a Suñé (voz y guitarra) en una búsqueda sonora más arriesgada, que se anima a incorporar sonidos urbanos a los acústicos.

La velada tendrá además un carácter especial por la presencia de los cantautores paranaenses Paola Núñez y Luis Barbiero, y el músico santafesino Luis Córdoba, quienes se sumarán en distintos momentos del recital aportando sus voces y guitarras.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ana Suñé hoy es una figura reconocida y escuchada dentro de la escena musical del Litoral. Para Sanar es el resultado de un proceso de creación que la artista desarrolló junto a su grupo durante los últimos años, y representa una mirada particular sobre el poder transformador de la música.

La actividad es arancelada y las entradas pueden reservarse al 342 5386566.