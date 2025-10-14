Leticia Brédice contó que su infancia estuvo rodeada de violencia intrafamiliar

La actriz reveló oscuros momentos de su infancia y describió su crecimiento acompañado por una imagen artística que la aisló de la violencia familiar.

Leticia Brédice (50) reveló que su infancia estuvo rodeada de violencia intrafamiliar, según relató, sus padres se agredían físicamente, pero ella sostuvo que, desde los cinco años, pudo aislarse del panorama gracias a la imaginación y una historia paralela en la que simulaba “ser una diva”.

“De chiquita, en mi casa había mucho lío entre mi mamá y mi papá, mucho golpe. No había alcohol, pero ellos se peleaban mucho. A mis cinco años o seis, me encerraba en el baño, me miraba al espejo y aparecía una divinidad en mí”, comenzó con total naturalidad la actriz.

Entonces, descubrió un mundo de fantasía: “Con todos los objetos que tenía a mi alrededor, jugaba a que eran periodistas mientras mis papás se estaban matando. Me salvé jugando con el espejo y conmigo, decía que me peleaba con una pareja y agradecía -hacia la conferencia de prensa imaginaria-”.

“Mi mamá y mi papá se fajaron a lo loco, pero yo quería ser una diva, una vedette, una actriz, una estrella y quería que me reconozcan. Miraba ‘Atreverse’, tenía cinco años y ya había visto 'Camila. Empecé a estudiar con Norman Brisky a los 13 años”, añadió.

De cara al futuro y con los pies en el presente, explicó: “Todos los errores que la fama me trajo y los aciertos fueron parte de lo que tenía que pasar. Ahora estoy en una obra que habla de un humano, una actriz, que le pide por favor a la gente que vaya a ver a un humano, no a la Inteligencia Artificial”.

Fuente: Noticias Argentinas.