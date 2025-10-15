Claudio “Chiqui” Tapia felicitó al “flamante presidente de Patronato, Adrián Bruffal”

El presidente de la AFA envió sus felicitaciones para los nuevos integrantes de la comisión directiva.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, felicitó este miércoles a las nuevas autoridades de Patronato y en especial a Adrián Bruffal, presidente flamante de la entidad de barrio Villa Sarmiento. El Chiqui se expresó a través de la red social X (ex Twitter) con un escueto mensaje.

“Felicitaciones al flamante presidente de Patronato, Adrián Bruffal; a Víctor Muller, a los nuevos integrantes de Comisión Directiva y a todos los socios y socias que participaron de la Asamblea General Ordinaria. ¡Muchos éxitos en esta estapa! (SIC)”, publicó Tapia.

¡Muchos éxitos en esta estapa! https://t.co/KMbAIFD0Pt — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 15, 2025

Cabe destacar que el titular afista acompañó al seleccionado argentino de fútbol en los amistosos de la doble fecha FIFA que disputó en Miami, Estados Unidos, con triunfos ante Venezuela (1-0), el jueves, y Puerto Rico (6-0), este martes.

Patronato celebró su Asamblea General Ordinaria este martes con la participación de socios que aprobaron la renovación de la Comisión Directiva, encabezada por Adrián Bruffal. El nuevo presidente reemplazará a Dante Molina y estará acompañado por Víctor Müller, entre otros nuevos dirigentes.