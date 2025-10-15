Paritarias: el gobierno ofreció $50.000 por mes y los gremios lo rechazaron en el momento

La reapertura de la paritaria tuvo su primer encuentro de cara al cierre del año. En el encuentro de hoy se retomaba la discusión respecto a los meses de octubre, noviembre y diciembre en una paritaria a contrarreloj para que pueda impactar en la liquidación ordinaria de los salarios del mes corriente.

El gobierno llevó un ofrecimiento de $150.000 a pagarse en tres tramos. Es decir, la oferta era de $50.000 por mes en carácter de no remunerativo, sin engrosar el salario real del trabajador y sin impacto en el aguinaldo.

La oferta fue rechazada en ese mismo momento por la dirigencia de ATE y UPCN.

Las sumas no remunerativas se convirtieron en la herramienta de discusión salarial que eligió el gobierno en el segundo semestre del año. El argumento tiene que ver con las dificultades económicas que atraviesa la provincia. El gobernador Rogelio Frigerio había prometido que la etapa del pago de montos en negro había quedado atrás pero el contexto macroeconómico del país condicionó esa decisión.

La propuesta además incluía el pago de $25.000 por mes a los jubilados de la administración pública.

Tras el rechazo in situ de los gremios, se pasó a un cuarto intermedio hasta que las partes se vuelvan a ver las caras el 4 de noviembre.

