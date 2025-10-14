Nacionales

“Argentinos, ya saben qué hacer”, la reacción de Cristina Kirchner al apoyo de Trump a Milei

14 de Octubre de 2025 - 20:17

A 12 días de las elecciones legislativas nacionales, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina está metido de lleno en la campaña y ahora salió a tuitear Cristina Kirchner. 

La expresidenta, en prisión domiciliaria, reaccionó a la declaración de apoyo electoral de Donald Trump a Javier Milei, condicionada por los resultados en los comicios. "Argentinos, ya saben qué hacer", escribió la exvice, aludiendo a la frase del presidente norteamericano sobre que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”.

La postura se da luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump en la Casa Blanca, quien aseguró en conferencia de prensa que “si (Milei) pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina”. 

 

