“Argentinos, ya saben qué hacer”, la reacción de Cristina Kirchner al apoyo de Trump a Milei

A 12 días de las elecciones legislativas nacionales, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina está metido de lleno en la campaña y ahora salió a tuitear Cristina Kirchner.
La expresidenta, en prisión domiciliaria, reaccionó a la declaración de apoyo electoral de Donald Trump a Javier Milei, condicionada por los resultados en los comicios. "Argentinos, ya saben qué hacer", escribió la exvice, aludiendo a la frase del presidente norteamericano sobre que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”.
La postura se da luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump en la Casa Blanca, quien aseguró en conferencia de prensa que “si (Milei) pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina”.