“Argentinos, ya saben qué hacer”, la reacción de Cristina Kirchner al apoyo de Trump a Milei

A 12 días de las elecciones legislativas nacionales, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina está metido de lleno en la campaña y ahora salió a tuitear Cristina Kirchner.

La expresidenta, en prisión domiciliaria, reaccionó a la declaración de apoyo electoral de Donald Trump a Javier Milei, condicionada por los resultados en los comicios. "Argentinos, ya saben qué hacer", escribió la exvice, aludiendo a la frase del presidente norteamericano sobre que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”.