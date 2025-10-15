Identificaron en Victoria a la hija y el yerno del rosarino prófugo por el homicidio de "Pillín" Bracamonte

En el marco de la frenética búsqueda de Sebastián Vázquez, prófugo por el homicidio del jefe de la barra de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, se realizaron varios allanamientos en la ciudad de Victoria y en horas de la noche de este martes localizaron a la hija y el yerno del sujeto buscado.

Según se informó a ANÁLISIS, se trató de un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio ATE que Vázquez alquilaba hace aproximadamente 15 días. La propiedad estaba siendo vigilada y en un momento llegaron al lugar una mujer y un hombre, quienes fueron identificados por el personal policial.

Se trataba de la hija del prófugo junto a su pareja, quienes iban a la casa aparentemente a buscar elementos personales de Vázquez. Se quisieron dar a la fuga, por lo cual fueron demorados y trasladados a la Jefatura Departamental. Luego de la identificación, se supo que no tenían impedimento alguno para circular y ambos regresaron a Rosario.

En tanto, este miércoles continúa la búsqueda de Vázquez en distintos lugares de la zona de Victoria, Diamante y Nogoyá.