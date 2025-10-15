Maximiliano Durán arbitrará el debut de Sportivo Urquiza y Neuquén en el TRFA

Maximiliano Durán, el árbitro de la LPF que dirigirá el domingo en La Floresta.

Maximiliano Durán será el árbitro del partido que marcará el debut de dos de los equipos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en el Torneo Regional Federal Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén. El encuentro se disputará el domingo a las 16.30 en La Floresta y formará parte de la Zona 1 de la Región Litoral Sur.

Durán estará acompañado por Ramiro Nadalín y Mariano Nadalín, quienes oficiarán como primer y segundo asistente, respectivamente. Cabe destacar que en este sector quedará libre Unión de Crespo, de la Liga de Paraná Campaña.

Por su parte, Atlético Paraná quedará libre en esta primera jornada y compartirá la Zona 2 con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren, que se medirán el domingo desde las 17 con arbitraje de Brian Godoy; Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños serán sus colaboradores (todos de Victoria).

Cabe destacar que los elencos entrerrianos integrarán la Región Litoral Sur, que estará conformada por 10 zonas, seis de 4 clubes cada una y cuatro de tres 3. Según el reglamento del torneo, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasificarán a la segunda ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes, para hacer un total de 16 equipos.