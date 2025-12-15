“Domínguez le ganó el planteo táctico a Costas”, explicó Rubén Flotta

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), el entrenador Rubén Flotta analizó la final que protagonizaron el sábado Racing y Estudiantes. “El planteo táctico se lo ganó Eduardo Domínguez. Lo digo porque Racing hizo una presión alta, esa presión alta con los laterales subidos quedaba los dos centrales con Carrillo (Guido) y, cuando superaban el medio campo, se quedaban mano a mano”.

A lo que agregó: “Fue muy inteligente porque Domínguez paró Palacios y Cetré un poco más atrás, entonces hizo un 4, 2, 3, 1, dejando a Carrillo solo bien adelante”.

Más adelante destacó: “Estudiantes le dijo a Racing vení, tené la pelota durante el primer tiempo. Le entregó la pelota a Racing, tal es así que la posesión fue más a favor de Racing, pero las situaciones de gol claras fueron de Estudiantes”.

En otro tramo se refirió a los arbitrajes: “Los árbitros dirigieron bien en estos playoffs. Qué raro, qué casualidad, que durante el campeonato hubo fallos graves y acá a Estudiantes no se les perjudicó nunca en los arbitrajes, ni en la anterior tampoco”.

Y destacó: “Lo único que puede argumentar Estudiantes es lo que pasó con su presidente, porque es más un tema político que es futbolístico, porque acá está el tema de Verón con las sociedades anónimas, que el presidente de la Nación (Javier Milei) lo saluda, le manda felicitaciones”.

