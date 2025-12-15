Otto Fritzler: “Respeté a Mariano Werner en la serie, no quería hacer una de más”

Otto Fritzler, ganador en La Plata, habló de la polémica maniobra entre Werner y Gianini (Foto: ACTC).
El último ganador de la temporada del TC Pick Up, Otto Fritzler, habló de la polémica maniobra que protagonizaron el paranaense Mariano Werner y Juan Pablo Gianini que terminó con las aspiraciones de ambos de ser campeones de la temporada. “Sabía que podía pasar algo adelante”, manifestó sobre el incidente.
En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el entrerriano fue excluido por los comisarios deportivos luego de sufrir un despiste por un toque de Gianini, en la misma largada de la competencia. La acción terminó favoreciendo a Agustín Canapino, para quedarse con su tercer título de 2025, luego de sus consagraciones en Turismo Carretera y Turismo Carretera 2000.
Lo primero que hizo el ganador de la carrera fue agradecer al equipo Maquin Parts Racing por el trabajo realizado: “Con la camioneta fuimos de menos a más. Respeté a Mariano [Werner] en la serie, no quería hacer una de más. En la final estaba expectante, sabía que podía pasar algo adelante porque eran los que peleaban el campeonato junto a [Agustín] Canapino. Para mí, se dio con un desenlace positivo”.
Al momento de recordar la maniobra entre Werner y Gianini, recalcó: “Sucede muy rápido, solo veo que se enganchan las gomas, bajo uno o dos cambios y espero a que se resuelta la situación para no generar un accidente mayor. Después me enfoqué mirando para adelante, pude aguantar al Rayo [Gastón Mazzacane] que venía rápido y luego hice mi carrera”.