Como local, Rocamora recuperó el camino de la victoria

Rocamora venció a Independiente en casa y vuelve a salir a la ruta este miércoles.

Este lunes por la noche, Rocamora tuvo su séptima presentación en la Liga Nacional de Básquet femenino. Como local, en el estadio Julio César Paccagnella, el Rojo recibió a Independiente de Neuquén. El partido se disputó en la noche uruguayense y dejó buenas sensaciones al equipo local.

Aunque Rocamora siempre estuvo por delante en el marcador, la realidad es que el encuentro fue sumamente parejo. A lo largo del primer cuarto fueron golpe por golpe, pero el local cerró arriba por una diferencia de dos puntos (16-14). Aunque en el segundo cuarto llegó a sacar nueve de diferencia (32-23), un parcial de 6-0 en el cierre mantuvo a las del sur del país en el partido: 32-29.

En la segunda mitad siguió la paridad mostrada en los primeros 20 minutos de juego. Sin embargo, siempre la balanza se inclinó hacia el lado del anfitrión, que se impuso por 15-12 en el tercer cuarto (parcial de 47-41) y por 21-19 en el tramo final, con lo que ganó el partido por 68-60.

La figura del encuentro en el ganador fue Martina Schunk, que convirtió 20 puntos y tomó 17 rebotes para el dueño de casa. Ese no fue el único doble-doble del encuentro, en el visitante estuvo Josefina Cortés, que anotó 17 tantos y tomó 14 rebotes.

Con el triunfo, el Rojo ahora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur con un acumulado de 4-3. Su próxima presentación será este miércoles 29 de octubre, desde las 21, frente a Unión Florida en condición de visitante.

-SÍNTESIS-

Rocamora 68-60 Independiente (Neuquén).



Parciales: 16-14 // 32-29 (16-15) // 47-41 (15-12) // 68-60 (21-19).



Formaciones:

ROCAMORA (68)

*Antonella González: 8pts, 5rbs, 6as, 4rec, 3per.

*Manuela González: 5pts, 1as, 1rec, 2per.

*Nerea Schmidt: 6pts, 7rbs, 1as, 3per.

*Paula Santini: 16pts, 6rbs, 1as, 1rec, 4per.

*Martina Schunk: 20pts, 17rbs, 1as, 2rec, 2per.

Renata Pidone: 5rbs, 3per.

Florencia Losada: 5pts, 1ta.

Santina Cherot: 8pts, 3rbs, 3as.

Taina Armocida: ---.

Melanie Delsart Izaguirre: 2as, 2per.

DT: Sabrina Scévola.



INDEPENDIENTE (60)

*Guadalupe Demarisco: 1pt, 2rbs, 1rec.

*Julieta Tell: 10pts, 7rbs, 3as, 3rec, 2per.

*Josefina Cortes Montecinos: 17pts, 14rbs, 2as, 3rec, 2per, 1ta.

*Valentina Mendoza: 13pts, 4rbs, 3as, 2rec, 1per.

*Julieta Ibarra De la Vega: 6pts, 2rbs, 1as, 2per.

Sofía Delucchi: 4pts, 1rb, 1as, 1rec, 1per.

Laila Raviolo: 6pts, 5rbs, 1as, 1rec, 3per.

Lourdes Briones Pavón: 3rbs, 1rec.

Iara Parra Soto: 1per.

Hanna Quintero: 1rb.

Miranda Canales: 3pts, 7rbs, 1as, 4per.

DT: Marcelo Remolina.



*Inicialistas.



Estadio: Julio César Paccagnella.