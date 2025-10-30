Rocamora sufrió una dura caída ante Unión Florida

Rocamora no pudo con Unión Florida en el segundo duelo entre ambos en el torneo.

Este miércoles por la noche, Rocamora jugó su octavo partido en el marco de la Conferencia Sur del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquet femenino. En el estadio Templo del Rock visitó a Unión Florida, equipo al que había vencido en su primera presentación del torneo por 69-57.

El Rojo no pudo en esta ocasión. El equipo bonaerense fue superior durante los 40 minutos y ganó cada uno de los cuartos del partido. Ya en la primera mitad del juego consiguió una buena ventaja de ocho puntos producto de victorias por 22-16 y 15-13 en los dos primeros parciales. Al cabo de los primeros 20 minutos, el resultado era 37-29.

En la segunda mitad, Rocamora peleó durante el tercer cuarto, pero tampoco pudo descontar y luego de la derrota por 21-17 que dejó las cosas a 12 puntos (58-46), el último cuarto fue todo del equipo de Nicolás Grosso. Con rotación activada consiguió un lapidario parcial de 24-10 para la victoria por 26 puntos de ventaja: 82-56.

Destacó en el partido la actuación de Sol Depetris con 22 puntos, pero en el local también hubo 12 tantos de Myriam Alonso y 10 de Munay Martínez. En el Rojo destacaron Nerea Schmidt y Paula Santini, con 14 y 13 tantos respectivamente.

Con récord 4-4, el equipo uruguayense está en la quinta posición. Su próxima presentación será en su estadio, el Julio César Paccagnella, donde recibirá a El Talar durante la próxima semana.

-SÍNTESIS-

Unión Florida 82-56 Rocamora.



Parciales: 22-16 // 37-29 (15-13) // 58-46 (21-17) // 82-56 (24-10).



Formaciones:

UNIÓN FLORIDA (82)

*María Laviero: 8pts, 1rb, 2as.

*Florencia Bragado: 1rec.

*Munay Martínez: 10pts, 5rbs, 1as, 2rec, 1per.

*María Martínez: 7pts, 8rbs, 5as, 2per.

*Myriam Alonso Jiménez: 12pts, 2rbs, 1as, 1rec, 2per.

Sol Depetris: 22pts, 3rbs, 2as, 2rec, 1per, 1ta.

Mía Dellepiane: ---.

Carla Miculka: 3pts, 9rbs, 4as, 1rec, 1ta.

Delfina Saravia: 6pts, 3rbs, 3as, 2rec, 1per.

Rocío Rojas: 5pts, 1rb, 1as, 1per.

Ana Brítez Riveros: 9pts, 8rbs, 2as, 1rec, 2per.

DT: Nicolás Grosso.



ROCAMORA (56)

*Antonella González: 10pts, 8rbs, 5as, 1rec, 3per.

*Melanie Delsart Izaguirre: 1as, 2rec.

*Nerea Schmidt: 14pts, 5rbs, 2as, 1per.

*Paula Santini: 13pts, 4rbs, 2as, 3per.

*Martina Schunk: 8pts, 6rbs, 1as, 2rec, 2per, 1ta.

Renata Pidone: 4pts.

Florencia Losada: 3rbs.

Manuela González: ---.

Santina Cherot: 7pts, 5rbs, 2as, 1rec, 3per.

DT: Sabrina Scévola.



*Inicialistas.



Árbitros: Lamónica - Knauer.



Estadio: Templo del Rock (Obras Sanitarias).