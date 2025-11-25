Ante empresas británicas, Caputo dijo que la competitividad depende de reducir impuestos y expandir el crédito

El funcionario explicó que es optimista respecto a 2026 porque se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”, afirmó según consignó la agencia Noticias Argentinas.

A su vez, habló de los proyectos que impulsa el Gobierno en el Congreso (reformas tributaria, laboral, penal y educativa y Presupuesto 2026) y consideró que actuarán como "señal" de que la administración de Javier Milei seguirá trabajando por mantener el orden macroeconómico y la baja de impuestos.

En particular, Caputo hizo hincapié en la reforma laboral y en el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal y apuntó que fomentará el desarrollo del mercado de capitales. Además, afirmó que el crecimiento de los países se produce “a través del crédito”.

El titular de Economía señaló por otro lado que la competitividad de la industria en Argentina no depende del precio del dólar sino que es consecuencia de la baja de impuestos. “Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos”, afirmó.

Además de Caputo, también participaron del encuentro el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Daza destacó que, luego de las elecciones legislativas de octubre, donde La Libertad Avanza se impuso por amplio margen a nivel nacional, hubo una "aceleración de proyectos de inversión". "Estos proyectos son muy definitorios y pueden acelerar los procesos expansivos de crecimiento", señaló el segundo de Caputo. También lo atribuyó al apoyo del programa económico del Gobierno.

Por su parte, Lavigne habló de la situación del comercio internacional entre la Argentina y el Reino Unido. Explicó, además, que las medidas implementadas por el Ejecutivo permitieron generar previsibilidad y transparentar las operaciones del intercambio comercial entre los países.