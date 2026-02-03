Santiago Vesco: “Hemos conformado un buen plantel con muchos chicos de la ciudad”

El entrenador del Centro Juventud Sionista, Santiago Vesco, dio detalles del inicio de la pretemporada del plantel que competirá en la próxima edición de la Liga Federal de Básquetbol. “Empezamos la semana pasada, mucho testeo físico. Esta semana seguiremos la puesta a punto y también empezamos con el básquet”, explicó.

“Creo que desde que logramos el ascenso nos pusimos el objetivo de formar un equipo que pueda competir de buena manera en el Torneo Federal y hemos conformado un buen plantel con muchos chicos de acá de la ciudad. Así que esperemos que se nos den los resultados”, completó el DT.

En cuanto a los refuerzos, el exbase destacó que el equipo se fortaleció con jugadores que ya habían sido parte del plantel, como “Adriel Levy, Nico Guaita, la vuelta de Dante Rewes y de Franco González”, y sumó a un nuevo jugador: “El único refuerzo que no había jugado con nosotros es Lucas Nieto”..

En diálogo con El Once, también señaló el aporte de jóvenes talentos de Paraná: “Muchos chicos de acá de la ciudad, de distintos clubes y con ganas de participar. Nos hacían falta algunos puestos, así que fuimos hablando con ellos y vimos que tienen el compromiso”.

Sobre el desafío económico que implica competir en la Liga Federal, el entrenador indicó: “Estamos necesitando apoyo, porque esto no es barato”. Y explicó que, pese a que la zona de competencia implica viajes cortos con equipos de Paraná y Santa Fe, tienen que “salir a otros viajes” y la intención de seguir avanzando en el torneo implica mayores gastos.