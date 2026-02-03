Lanzaron nuevo DNI electrónico: Milei fue el primero en tramitarlo

El presidente Javier Milei encabezó la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino, documentos que incorporan tecnología de última generación para elevar los estándares de seguridad y que el propio mandatario estrenó durante el acto.

Según supo Noticias Argentinas, la ceremonia contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización integral para colocar al país entre los estándares más altos del mundo en confiabilidad documental.

El nuevo DNI representa un cambio histórico al estar fabricado en policarbonato, lo que mejora su durabilidad, e incluye un chip electrónico seguro. Este dispositivo almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad sin necesidad de acceder a bases de datos externas, haciendo que la falsificación sea "prácticamente imposible".

Por su parte, el renovado pasaporte argentino también suma páginas de policarbonato y grabado láser en la hoja de datos, además de nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. Con esta actualización, el documento de viaje alcanza el máximo estándar global, alineándose con los sistemas utilizados por los países más avanzados.

Nuevo DNI electrónico

La Disposición 55/2026 aprobó las nuevas características del Documento Nacional de Identidad electrónico, que continuará siendo una tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto.

La normativa sustituye los anexos aprobados en 2023, debido a la incorporación y modificación de datos visibles en el anverso y reverso del documento. Según se detalló, los cambios responden a la necesidad de adaptar el DNI a los estándares internacionales establecidos en el Documento 9303 de la OACI, que regula los parámetros de los documentos de viaje a nivel mundial.

Además, se aprobaron las medidas de seguridad de Nivel 1, que también reemplazan las vigentes desde 2023, mientras que se mantuvieron sin cambios los sistemas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3, considerados los de mayor complejidad tecnológica.

Desde el organismo se señaló que el objetivo central es garantizar el derecho a la identidad mediante documentos más seguros, modernos y confiables, en línea con las recomendaciones internacionales en materia de protección de datos y prevención del fraude.

Nuevo pasaporte argentino

Por su parte, la Disposición 54/2026 establece la actualización integral del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros, también en sintonía con las normas de la OACI.

El nuevo pasaporte contará con 34 páginas e incorporará una hoja de policarbonato personalizada mediante grabado láser, donde se insertarán los datos identificatorios. Esta tecnología permitirá elevar los niveles de seguridad, protección de datos y resistencia física del documento.

El RENAPER destacó que este cambio posiciona a la Argentina “en la vanguardia de la emisión de documentos de alta seguridad”, al adoptar materiales y sistemas utilizados en los principales países del mundo.

Las nuevas medidas de seguridad, aprobadas en anexos confidenciales, reemplazaron a las vigentes desde 2021.

Vigencia y transición

La disposición aclaró que todos los pasaportes emitidos con anterioridad conservan su plena validez hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de recambio obligatorio.

Asimismo, se estableció que, hasta agotar los materiales existentes, se continuarán utilizando los insumos actuales para la confección de pasaportes, sin afectar su validez legal.

En tanto, se dispuso que toda persona que no cuente con el DNI en formato tarjeta deberá tramitarlo junto con el pasaporte, en cumplimiento de la normativa vigente.