Megacausa de las coimas: este miércoles habrá audiencias por nuevos juicios abreviados para Ulrich y Flores

Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros, son los principales protagonistas de la llamada megacausa de las Coimas.

La Justicia fijó para este miércoles 4 de febrero, a las 10, la audiencia para tratar dos nuevos acuerdos de juicio abreviado en el marco de la megacausa de las Coimas, en la que el exgobernador Sergio Urribarri tiene pedido de condena de 10 años de cárcel. Urribarri ya fue condenado en el megajuicio a 8 años de prisión, caso que ahora está en tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso extraordinario federal.

Luego de que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, firmara un abreviado, en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la gestión pública, ahora es el turno de otros dos imputados en la megacausa. Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En el escrito de remisión de la causa a juicio, el Ministerio Público Fiscal había pedido para Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

En tanto, para Flores la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.

La audiencia de este miércoles en la que se presentará el acuerdo de juicio abreviado será ante el juez de juicio Juan Francisco Malvasio.

Pedidos de condena

El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de las penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.

-Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, los fiscales habían solicitado una pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000. Pero, en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, firmó un abreviado, en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la gestión pública,

-Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

-Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real. Mañana, miércoles 4 de febrero, tendrá audiencia de juicio abreviado.

-José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000. Mañana, miércoles 4 de febrero, tendrá audiencia de juicio abreviado.