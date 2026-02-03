Nogoyá: grave siniestro vial en un camino rural entre un tractor y una camioneta

El siniestro entre la camioneta y el tractor se produjo en un camino rural en jurisdicción de la Comisaría de Villa Aranguren, Departamento Nogoyá.

Un siniestro vial de consideración se registró durante el mediodía en la zona rural del Departamento Nogoyá, dejando como saldo una persona con lesiones de carácter grave y otra con lesiones leves. El hecho ocurrió en un camino rural ubicado frente a la estación de servicios Puma, jurisdicción de la Comisaría de Villa Aranguren.

Según informó la Jefatura Policial Departamental Nogoyá, el episodio involucró a un tractor marca John Deere, modelo 6615, acoplado a una tolva Comofra y un implemento maicero marca Ombú, conducido por una persona mayor de edad debidamente identificada, y a una Toyota Hilux, dominio colocado AG215HE.

La camioneta era conducida por un hombre de 55 años, quien se desplazaba acompañado por una persona de 88 años, ambos identificados por el personal policial interviniente. De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban en sentido sureste–noroeste cuando, por causas que aún se tratan de establecer, la camioneta impactó desde atrás al tractor.

A raíz de la colisión, el conductor de la Hilux perdió el control del rodado, que terminó recostado sobre su lateral izquierdo, evidenciando la violencia del impacto. Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes de la camioneta debieron ser trasladados para su evaluación médica.

El examen realizado por personal de salud determinó que el conductor presentaba lesiones de carácter leve, mientras que el acompañante sufrió lesiones graves, con múltiples politraumatismos. Debido a la complejidad del cuadro clínico, se resolvió su derivación urgente al Hospital “San Martín” de la ciudad de Paraná para una atención de mayor complejidad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría de Villa Aranguren, mientras se continúan las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro y las responsabilidades involucradas.