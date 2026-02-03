Hoy es feriado en Entre Ríos por la Batalla de Caseros: se conmemora con música en el Palacio San José

Los actos oficiales por la conmemoración se realizarán durante la tarde en el Palacio San José encabezados por el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Este martes es feriado en la provincia de Entre Ríos por la Batalla de Caseros que se libró el 3 de febrero de 1852. Los actos oficiales por la conmemoración se realizarán durante la tarde en el Palacio San José encabezados por el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Este martes 3 de febrero es feriado provincial en Entre Ríos para la administración pública y los bancos, según la Ley provincial 7.285. En tanto, los comercios y la industria podrán optar sobre su adhesión o no.

La efeméride conmemora la Batalla de Caseros que se libró el 3 de febrero de 1852. El ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas del Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en que lanzó el llamado Pronunciamiento de Urquiza. La batalla culminó con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas, que el mismo día renunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, en el calendario 2026, los entrerrianos tienen su primer feriado provincial del año. Durante el día, no habrá actividad de ningún tipo en la administración pública ni en las entidades bancarias, mientras que en el sector privado su aplicación es optativo y cada empleador decidirá si otorga o no el día libre a sus trabajadores.

Acto oficial en el Palacio San José

En el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Caseros, el acto oficial se realizará en horas de la tarde en el Palacio San José.

La primera ceremonia se desarrollará a las 8.30 en la plaza San Martín de La Histórica, donde se colocarán ofrendas florales. Las palabras alusivas estarán a cargo de Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.

Finalizado ese acto, a las 9 horas, las autoridades se trasladarán a la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se realizará la conmemoración por el aniversario de la Batalla de Caseros. Allí habrá una invocación religiosa, la colocación de ofrendas florales y un mensaje a cargo de Matías Giqueaux, director de

Por la tarde, la Batalla de Caseros será recordada con una propuesta cultural en el Palacio San José. El evento comenzará a las 17.30, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia, entre otros artistas.

La jornada será conducida por Santiago Miguel Rinaldi, con la participación especial de Roberto Romani, y es organizada por el Gobierno de la provincia de Entre Ríos. La grilla artística incluye además a DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto.

Además, habrá oferta gastronómica y se recomienda al público llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.

La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en representación del Gobierno nacional un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.