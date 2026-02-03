Gobernador Echagüe celebrará el 34° Festival del Canto y la Guitarra

La localidad de Gobernador Echagüe, en el departamento Tala, se prepara para recibir este sábado 7 de febrero una nueva edición del Festival del Canto y la Guitarra, que celebrará su 34° aniversario con una propuesta musical y cultural abierta a toda la comunidad. El evento se desarrollará a partir de las 21:30 en el predio dispuesto por el Club Deportivo Echagüe, y contará con la participación de artistas entrerrianos y regionales, servicio de cantina, feria de emprendedores y expositores.

La grilla artística de esta edición estará integrada por Juan Manuel Bilat, Litoral al Palo, El Pihuelo, Bandita Felicidad y Grupo Electrógeno, conformando una programación que incorpora distintas expresiones de la música popular y folklórica del litoral. Desde la organización señalaron que el festival busca ofrecer un escenario para músicos con trayectoria y también para propuestas que forman parte del circuito cultural de la región, en una noche pensada para el disfrute de vecinos y público en general.

Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un servicio de cantina que ofrecerá comidas típicas, y con una feria de emprendedores y expositores, que permitirá visibilizar producciones locales y regionales. En ese sentido, el Club Deportivo Echagüe informó que todavía se encuentra abierta la inscripción para emprendedores y expositores no residentes en Gobernador Echagüe. El período de inscripción se extiende desde hasta este miércoles 4 de febrero, y los interesados deben solicitar las bases y condiciones a los teléfonos 3445 441920 o 3445 451950.

El Festival del Canto y la Guitarra nació como una iniciativa comunitaria impulsada por el club local, con el propósito de generar un espacio de encuentro en torno a la música y las tradiciones populares. A lo largo de sus ediciones, el evento logró sostenerse en el tiempo gracias al trabajo conjunto de la institución organizadora, colaboradores y vecinos.

La entrada será voluntaria.