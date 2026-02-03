El Vaticano inició la restauración de la obra de Miguel Ángel

El Vaticano comenzó este lunes un nuevo proceso de restauración del Juicio Final, el monumental fresco pintado por Miguel Ángel que domina el altar de la Capilla Sixtina. Los trabajos son llevados adelante por especialistas del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, quienes intervendrán la obra durante un período estimado de tres meses mediante tareas de limpieza y conservación. La intervención se desarrolla en la Capilla Sixtina, uno de los espacios artísticos y religiosos más importantes del mundo, con la intención de recuperar la intensidad cromática y los contrastes lumínicos originales del mural, deteriorados por la acumulación de micropartículas generadas por el constante flujo de público.

La puesta en marcha del operativo comenzó con el montaje de los andamios necesarios para que los restauradores puedan trabajar sobre la superficie pictórica sin afectar la estructura original. La obra ocupa aproximadamente 180 metros cuadrados y constituye uno de los testimonios más valorados del arte renacentista. Los trabajos apuntan específicamente a eliminar una capa blanquecina que se formó a lo largo de los años, producto de partículas microscópicas transportadas por las corrientes de aire generadas por el ingreso cotidiano de miles de visitantes. Esta película superficial provocó una disminución en la intensidad de los contrastes de luces y sombras y atenuó la viveza cromática que caracterizó originalmente a la obra.

Según detallaron desde el museo, la intervención se realiza tres décadas después de la última restauración integral del fresco, que concluyó en 1994. Aquella labor permitió redescubrir la riqueza de los colores originales utilizados por Miguel Ángel, revelando detalles que durante siglos habían permanecido ocultos bajo capas de suciedad y retoques acumulados con el paso del tiempo.

El Juicio Final fue pintado entre 1536 y 1541 por encargo del papa Clemente VII y finalizado durante el pontificado de Paulo III. La obra representa la segunda intervención del artista en la Capilla Sixtina, luego de haber realizado el célebre techo entre 1508 y 1512 por pedido del papa Julio II, donde se destaca la escena de la Creación de Adán. En el caso del mural ubicado detrás del altar, Miguel Ángel desarrolló una compleja composición que representa el momento del juicio universal, con una multitud de figuras humanas que simbolizan la salvación y la condena.

La Capilla Sixtina fue construida en el siglo XV bajo el patrocinio del papa Sixto IV y continúa siendo uno de los principales centros de atracción cultural y religiosa del Vaticano. En el lugar se celebran ceremonias litúrgicas de gran relevancia, como el cónclave para la elección de los pontífices.

Durante el tiempo que se extienda la restauración, el lugar permanecerá abierto al público, aunque el fresco permanecerá oculto detrás de una lona que reproduce su imagen en alta definición.