Preocupación por la salud de Peter Lanzani: fue operado de urgencia

Luego de varias horas de incertidumbre, Peter Lanzani confirmó por qué fue operado en el Sanatorio Colegiales. “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, deslizó junto a una postal donde se lo ve con la clásica bata de hospital, pero sin nada abajo.

La noticia sobre su internación salió a la luz a través de Pepe Ochoa, que al aire de LAM (América) comentó que Lanzani se había descompensado y que su novia lo auxilió de inmediato.

Qué se sabía sobre la internación de Peter Lanzani

Según informó Pepe Ochoa al aire de LAM (América), el actor llegó al Sanatorio Colegiales acompañado por su novia. “Lo tuvieron que poner en una silla de ruedas, le sacaron sangre y le hicieron una batería de estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, explicó.

TN Show confirmó que el actor ingresó al centro médico con fiebre y fue trasladado en silla de ruedas. Por su parte, Ochoa precisó que todo se habría desatado a raíz de una infección, por lo que en un primer momento la fiebre no cedía.

Fuente: TN y Ahora.