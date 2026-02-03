Quique Club anunció la continuidad de Luis “Chuzo” González por cuatro años

Quique Club anunció la continuidad de Luis Chuzo González como entrenador de la Primera Local y la Liga Federal de Básquetbol por los próximos cuatro años. Según informó el Decano, se trata de la consolidación de un programa deportivo e institucional a largo plazo, basado en la planificación, continuidad y crecimiento sostenible.

En la firma estuvieron presentes el presidente Juan Spoturno junto a Pablo Benítez, en representación de la familia Decana y la Subcomisión, además del exjugador de Echagüe y Atenas de Córdoba, entre otros clubes.

“Lo que se habló en una mesa de café hace un tiempo, hoy se hace realidad”, expresó Chuzo González. “Solo tengo palabras de agradecimiento para la Subcomisión y a Potu por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo. Me dan la tranquilidad de poder competir hoy y, al mismo tiempo, construir la base del futuro”, agregó.

Desde la conducción, Juan Spoturno remarcó: “Quiero darle a nuestros socios, socias, jugadores y jugadoras, durante mi gestión, la mejor infraestructura posible. Necesitamos recursos para avanzar con las obras y contamos con un equipo de trabajo que acompañará el desarrollo deportivo y estructural del club. Ese es el camino”.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Quique Club anunció que se avanza progresivamente en distintas obras, como sucedió con el piso de parquet (dos canchas), el gimnasio y las tribunas.

Por otra parte, se remarcó que el programa deportivo de la entidad establece que todos los jugadores U21 o mayores deben estudiar o trabajar, entendiendo que la formación va más allá del rendimiento deportivo. “Pensar en el futuro del atleta, en su desarrollo personal, académico y laboral, es parte esencial del proyecto Decano”, indicaron.