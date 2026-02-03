Colón terminó enero con más del 80% de ocupación turística y $35.500 millones de movimiento económico

Los datos turísticos se conocieron al cierre del primer mes de la temporada de verano en la ciudad, ubicándola nuevamente a la cabeza en la provincia de Entre Ríos y entre los principales destinos turísticos del país.

El primer mes de 2026 dejó un balance positivo para la ciudad de Colón: ocupación promedio del 80%, con un desempeño que superó 15% a las reservas previas, dando continuidad a lo ocurrido en el 2025: el turista planifica menos su estadía, busca con más intensidad relación precio calidad y con estadías ajustadas a “lo posible” (4,5 días promedio).

En términos de volumen turístico, esto representa 300.000 pernoctes (plazas formales de alojamiento). Se suman a ellos unos 60.000 pernoctes incluyendo campings, y 80.000 excursionistas que generaron un movimiento económico aproximado de $34.500 millones en el mes de enero, con impacto directo en alojamiento, gastronomía, termas, excursiones, transporte y comercio local.

Datos del destino Colón

- Ocupación promedio primera quincena: 80%

- Media provincial: +14%

- Media nacional: +5%

- Pernocetes totales: 360.000

- Excursionistas: 80.000

- Movimiento económico estimado: $34.500 millones

Actividad por productos y agenda

El desempeño de Colón se explicó por un funcionamiento integral del destino, con actividad alta y sostenida en los principales productos, sumando una agenda amplia y diversa que actuó como verdadero acelerador del movimiento turístico.

El trabajo pre-temporada en playas y la gratuidad generaron actividad regular y permanente en las playas de Colón.

Asimismo, las ferias de manualistas y artesanos, los paseos al aire libre y las zonas de parrillas púbicas fueron actividades regulares.

El trabajo continuo de mantenimiento, limpieza y puesta en valor de las playas sostienen los servicios públicos gratuitos para vecinos y visitantes.

Desde el 1° de enero el complejo termal registró un alto volumen de entradas diarias, posicionando al complejo termal con diversidad de ofertas para todos los segmentos: servicios de spa, clases de yoga, shows en vivo, aguagym, y actividades recreativas para niños.

Asimismo, durante esta temporada todos los sábados se puede disfrutar del producto “Termas bajo las estrellas” una propuesta nocturna que plantea un plan distinto, exclusivo y profundamente relajante, ideal para disfrutar en pareja o con amigos

En clave de innovaciones, los paradores de playa se destacan por crecimiento de la oferta de servicios y actividades. Propuestas como Sunset en Parador Inkier, shows en vivo en Playa Norte y Punta Norte y los servicios de alquiler de reposeras y sobrillas en los tres paradores continúan el camino de la diferenciación de servicios las playas colonenses.

El Parque Nacional El Palmar se destaca en el nivel de consulta, sin embargo, las altas temperaturas de enero generaron un 2026 con volumen moderado de ingresos.

Si bien la presencia en playas para toda la familia fue una constante, los atractivos con destacada oferta para los más niños funcionaron como excelente complemento. Tanto Molino Aventuras como Granja “La Administración” sostiene el interés de los visitantes como propuesta de contacto con naturaleza y actividades recreativas para grupos familiares, sumando alternativas de media jornada.

Por su parte, y apuntado a los adultos, la creciente oferta de las bodegas de Tierra de Palmares da lugar a vivir experiencias únicas que combinan propuestas de visitas guiadas con gastronomía, sunsets, y actividades culturales en entornos de naturaleza.

El Museo Molino Forclaz tuvo un muy buen desempeño destacándose con sus tradicionales “teatralizadas” donde estuvieron a sala completa todos los jueves.

Los servicios de ecoturismo tuvieron muy bien nivel de actividad, también las excursiones y servicios náuticos, aunque la presencia del pico de creciente y algunos días de viento excesivo afectaron la fluidez de la actividad.

En el centro cultural Casa del Bicentenario, la actividad fue desarrollada con propuestas musicales y obras de teatro, ofreciendo programación estable para completar la jornada turística y reforzar el perfil cultural del destino.

Propuestas teatrales como “El Eterno Femenino” y “Armen, Osvaldo y toda la familia”, fueron un éxito, así como el show de Pablo Angeli que presentó a todos sus personajes en escena, en una noche cargada de risas, situaciones desopilantes y diversión asegurada para toda la familia.

Por otra parte, vecinos y vecinas amantes de la música presentaron “Viajeros de la Música” el domingo 11 de enero.

Por su parte, los espacios públicos se vistieron de “Pasión y Vida” haciendo honor a la música de Los Iracundos, como así también Pobres Ricos, Pica de 6 o Daniel García generando convocatoria y entretenimiento espontáneo.

Un párrafo especial se dedica a los tradicionales Corsos Colonenses para disfrutar viernes sábados y domingo aportando un marco de entretenimiento maravilloso para toda la familia, pero especialmente para los niños que además del desfile juegan al carnaval con espumas en el centro de la plaza. El Municipio de Colón, las agrupaciones y los clubes hacen un importante esfuerzo en preparase para vivir a pleno 12 noches a pura fiesta en el predio de plaza Washington.

Primer balance de temporada

El destino Colón mantiene su posicionamiento en el mapa nacional. El verano 2026 se está mostrando heterogéneo en Argentina, con destinos que rinden mejor cuando combinan naturaleza y eventos y una demanda que se activa con decisiones de último momento.

En ese marco la realidad, donde la tendencia del turismo emisivo ha decrecido, pero aún muestra altos valores respecto a períodos anteriores (primer semestre +75% - vs igual período de 2024, segundo semestre +43% - vs igual período de 2024) los destinos encuentran desafíos, en un nuevo modelo socio-económico nacional, que modifica el consumo turístico.

En Argentina, los destinos muestran un desempeño dispar, con los líderes por encima del 80% y otros con registros medios o bajos; se confirma una temporada “por picos y de estadías cortas”. Colón se consolida entre los destinos con mejor desempeño del país, validando su ventaja competitiva: una oferta sólida que combina producto, agenda y calidad de servicios.: productos fuertes como playa, termas, una progresiva oferta de servicios culturales, diferenciada y calificada oferta de alojamientos y destacado polo gastronómico. En ese contexto, se vuelve un desafío para todo el sistema turítico elevar los niveles de competitividad mejorando la infraestructura y servicios públicos, contiunando y elevando los niveles de acciones promocionales y elevando los niveles de control hacia prestadores de servicios de todos los rubros.