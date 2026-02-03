Caputo confirmó que las tarifas de luz y gas subirán por encima de la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las tarifas de gas y electricidad se actualizarán durante los próximos meses por encima de la inflación. La medida forma parte del nuevo esquema de recomposición tarifaria que, según explicó, busca reducir la volatilidad estacional en las facturas y otorgar mayor previsibilidad a los usuarios.

En declaraciones radiales, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la administración nacional decidió “aplanar” los cuadros tarifarios para que no se registren saltos pronunciados entre verano e invierno. “En invierno sube el precio del gas y también el consumo. Los N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) siguen con un subsidio importante. Los grandes contribuyentes ahora pagan full price (precio pleno). Eso antes no se daba”, afirmó.

En ese sentido, Caputo señaló que el sistema anterior otorgaba subsidios a sectores de altos ingresos, mientras que ahora se focalizan en los usuarios de menores recursos. “La idea es que la recomposición sea un poquito mayor a la inflación en cada mes”, indicó.

Posibles subas puntuales

El ministro no descartó que pueda registrarse algún “salto fuerte” en determinadas boletas, debido a que “la base es baja” y también por el proceso de aplanamiento. Sin embargo, aclaró que ese esquema permitirá que los incrementos en los meses de mayor consumo sean menores a los que se hubieran aplicado sin esta modificación.

“Ahora por ahí podés ver una suba fuerte, pero se verá una suba mucho menor de lo que hubiera habido en junio o julio. Creo que es mejor porque le saca volatilidad y la gente sabe más o menos cuánto paga”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia y según publicó Infobae.

Aumentos en febrero

Desde la Secretaría de Energía informaron que en febrero la electricidad registrará un incremento promedio del 3,59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires para los usuarios de Edenor y Edesur. En el resto del país, los aumentos quedarán sujetos a la decisión de cada jurisdicción provincial.

En el caso del gas, la suba promedio será del 16,86% a nivel nacional. La estructura tarifaria contempla una cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria y una actualización basada en una fórmula que combina el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculados por el Indec.

Además, se implementó un nuevo esquema de subsidios y se estableció un precio de gas unificado y fijo durante todo el año, lo que provoca un incremento puntual en febrero, aunque en un período de bajo consumo.

Impacto en los usuarios

La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, explicó que el objetivo es “darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas no se dispare el precio”.

En grandes centros urbanos, los aumentos se distribuirán de la siguiente manera:

-La categoría residencial R1, que representa el 42% de los usuarios, tendrá subas de $3.000 o menos.

-Uno de cada cinco usuarios registrará un aumento menor a $1.000.

-Para las primeras cuatro categorías residenciales (70% del total), los incrementos promediarán entre $960 y $6.400.

-Para el 30% restante, con mayores consumos, los aumentos oscilarán entre $2.900 y $11.300.

La Resolución 23/2026 de Energía estableció que, si bien la estacionalidad continuará influyendo en los importes, el precio uniforme apunta a reducir las fluctuaciones a lo largo del año.