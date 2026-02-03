Abrieron las inscripciones para Tracatá, el carnaval de las infancias

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Cultura, convoca a agrupaciones carnavalescas integradas por niñas, niños y adolescentes a participar de Tracatá, el Carnaval de las Infancias. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 6 de febrero de 2026 y se realizan de manera presencial o por correo electrónico.

Tracatá es una celebración que reivindica el derecho al juego, a la libre expresión y a la participación cultural de las infancias, en un entorno cuidado y amigable. La propuesta forma parte de la agenda oficial de carnavales de la ciudad y se presenta como un espacio no competitivo, que prioriza la expresión artística, el trabajo colectivo y el acompañamiento familiar.

El reglamento del evento tiene como objetivo garantizar el desarrollo del desfile en un marco de inclusión, respeto y promoción de los derechos de niñas y niños, asegurando su participación protagónica en un ambiente festivo, seguro y comunitario.

Entre los objetivos generales de Tracatá se destacan la promoción de la creatividad y el derecho a la recreación, el fomento de la participación sin distinción de género, origen, capacidad o situación social, y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre familias, organizaciones barriales, instituciones educativas y culturales.

Tracatá es una celebración que reivindica el derecho al juego, a la libre expresión y a la participación cultural de las infancias, en un entorno cuidado y amigable. La propuesta forma parte de la agenda oficial de carnavales de la ciudad y se presenta como un espacio no competitivo, que prioriza la expresión artística, el trabajo colectivo y el acompañamiento familiar.

El reglamento del evento tiene como objetivo garantizar el desarrollo del desfile en un marco de inclusión, respeto y promoción de los derechos de niñas y niños, asegurando su participación protagónica en un ambiente festivo, seguro y comunitario.

Entre los objetivos generales de Tracatá se destacan la promoción de la creatividad y el derecho a la recreación, el fomento de la participación sin distinción de género, origen, capacidad o situación social, y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre familias, organizaciones barriales, instituciones educativas y culturales.

Podrán participar niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años, integrando agrupaciones carnavalescas representativas de barrios, clubes, escuelas u otras instituciones. La participación de personas adultas deberá limitarse a tareas organizativas, logísticas o de apoyo, respetando el protagonismo de las infancias.

Para completar la inscripción, se deberá presentar la planilla de inscripción, copia de DNI (frente y dorso) y constancia de CBU. La documentación podrá entregarse de manera presencial en Santa Fe 266, 3°B, o enviarse al correo electrónico carnavalesoficialesparana@gmail.com, con el asunto INSCRIPCIÓN TRACATÁ 2026.

Asimismo, se informa que la autorización de participación, traslado y uso de registros audiovisuales deberá ser presentada el lunes 16 de febrero, día de realización del evento.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Descargar reglamento aquí.

Descargar planilla de inscripción aquí.

Descargar autorización de participación, traslado y uso de registros audiovisuales aquí.