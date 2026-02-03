3 de febrero, a 174 años de Caseros: la Nación en los papeles, la Patria todavía en espera

Caseros no fue ni blanco ni negro. Fue un estallido seco en medio de la llanura, ese ruido que hace la historia cuando dobla el rincón sin avisarle a nadie. Ese día cayó Juan Manuel de Rosas. Se fue con sus sombras, sí, pero también con esa terquedad de soberanía que hoy tanto falta. Con él se derrumbó un poder duro, pero también se cayó la pared que frenaba el saqueo de afuera y ese modelo de país pensado solo por y para el puerto. Rosas se fue habiendo priorizado el suelo propio antes que la palmadita en el hombro de los extranjeros.

Justo José de Urquiza trajo lo nuevo, pero lo hizo con manos prestadas. Entró escoltado por banderas ajenas y un silencio del pueblo que aturdía. No hace falta hablar de traición o redención total, fue simplemente el gesto contradictorio de una Argentina que quería organizarse antes de saber, siquiera, para quién se estaba organizando.

Es verdad, de las cenizas de Caseros salió la Constitución, el Estado y la ley. Pero al pueblo lo dejaron mirando de afuera, como espectador. Se ordenó la República, pero lo que se ordenó primero fue la caja, la propiedad y el comercio. En ese banquete, la justicia social no tenía silla ni nombre.

Ahí empezó a doler nuestra herida más vieja, la distancia entre el país que dicen los papeles y el pueblo de carne y hueso. Una República de papel que no llegaba a abrazar a los trabajadores. Avanzamos como estructura administrativa, pero nos olvidamos de lo más sagrado, que la Nación tiene que ser un hogar, no un organigrama.

Por eso Caseros nos llena de preguntas. La soberanía no es un sello en un despacho, se defiende en la calle. La Patria no son solo instituciones frías, es el pueblo adentro, de pie, siendo el dueño de su propio destino.

La historia nos enseñó esa lección a los golpes. Caseros fue el prólogo, pero no el final del libro. La Nación nació ese 3 de febrero. La Patria, en cambio, empezó a nacer mucho después, cuando el pueblo decidió, por fin, dejar de mirar y entrar a la historia para siempre.

(*) Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná. Exconcejal