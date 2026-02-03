Turismo Nacional: confirmaron los horarios para la primera fecha en Paraná

La actividad se concentrará sábado y domingo en el CVE. (Foto: APAT)

El autódromo Ciudad de Paraná recibirá la primera fecha del calendario 2026 del Turismo Nacional el próximo fin de semana, es por eso que se confirmó este martes el cronograma de actividades por parte de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT).

A partir de esta temporada la actividad oficial en pista comenzará los sábados, donde se disputarán entrenamientos y clasificaciones, mientras que los domingos se realizarán series y finales.

Asimismo, a partir de esta temporada la transmisión oficial de las competencias que comprenderán el Campeonato de TN Clase 2 y Clase 3 será por la señal de El Nueve, con nueve horas de pantalla divididas entre sábado y domingo, según se indica a continuación:

Transmisión televisiva: TN en Paraná

Sábado 7 de febrero

De 11 a 13 – Entrenamientos

De 15 a 17 – Clasificación

Domingo 8 de febrero

De 10 a 15 – Series y Finales