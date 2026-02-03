La Asociación Argentina de Actores repudió el ataque homofóbico contra La Barby

La Barby fue atacada física y verbalmente por un hombre a la salida de Radio Pop.

La Asociación Argentina de Actores se solidarizó con Leonardo Veterale, más conocido como “La Barby”, quien fue víctima de un ataque homofóbico a la salida del ciclo donde trabaja en Radio Pop junto a la Negra Vernaci.

El pasado 30 de enero, el actor fue víctima de un violento ataque a la salida de la emisora. Según el relato al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, un hombre lo increpó con insultos homofóbicos y le exigió comida; ante la negativa del artista, el agresor lo atacó físicamente con una botella mientras gritaba agresiones vinculadas a su orientación sexual.

El hombre finalmente fue detenido por la policía que custodiaba la zona y el conflicto no pasó a mayores.

Horas después, La Barby habló en LAM sobre lo ocurrido y calificó el episodio como el primer ataque de odio que recibió en su vida, lamentando los hechos.

En las últimas horas, la Asociación de Actores se refirió al tema y repudió los ataques que sufrió La Barby: “La Asociación Argentina de Actores y Actrices condena enérgicamente el ataque homofóbico sufrido por nuestro afiliado, el actor Leonardo Javier Veterale, conocido popularmente como La Barby, al salir de su lugar de trabajo. La violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género no pueden ni deben naturalizarse bajo ninguna circunstancia".

“Desde hace décadas, La Barby es una figura emblemática en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y su trayectoria artística constituye un ejemplo de compromiso y valentía. Llamamos al Estado a garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de todas las personas, en un contexto social atravesado por discursos de odio y un alarmante crecimiento de la violencia y la discriminación”, continuó el comunicado.

“Acompañamos solidariamente a La Barby y reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa, diversa e inclusiva”, cerraron desde la Asociación.

Fuente: Noticias Argentinas.