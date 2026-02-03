Pasó con éxito la Clínica Reválida de Árbitros y Comisionados Técnicos en Villaguay

La Clínica Reválida para Árbitros y Comisionados Técnicos, organizada por la Comisión Técnica de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), se realizó con éxito el pasado fin de semana en Villaguay. La capacitación contó con la participación de 46 árbitros y 35 comisionados técnicos, quienes formaron parte de dos jornadas intensivas de trabajo y actualización.

La clínica contó con la presencia del presidente de la FBER, Julio Giménez, y del presidente de la Comisión Técnica de Árbitros (CTA), Diego Cherot, quienes encabezaron el acto de apertura. Tras las palabras iniciales, se dio inicio al Módulo I, enfocado en las reglas de IRS y Challenge, y al Módulo II, que abordó Error Corregible, Interferencia e Interposición, con un trabajo conjunto entre árbitros y comisionados técnicos.

Durante la tarde del sábado, las actividades se dividieron por áreas. Los árbitros desarrollaron el Módulo III, referido a Técnica Individual, procesamiento de jugadas y tiempos de silbato, mientras que los comisionados técnicos profundizaron en su rol, importancia y preparación para la tarea, revisando además distintos ítems donde se detectaron dificultades en la temporada anterior, con el objetivo de unificar criterios y clarificar procedimientos.

En la tarde-noche del sábado se realizó la prueba física para los árbitros, la cual arrojó resultados altamente positivos, con un 90% de aprobados, reflejando el compromiso y la preparación de los participantes. El domingo por la mañana continuaron las disertaciones con el Módulo IV, centrado en tópicos clave para la unificación de criterios arbitrales, como contacto marginal, verticalidad, cortinas, faltas antideportivas y disciplina.

La capacitación culminó con el abordaje de las reglas de la modalidad 3×3, que será implementada oficialmente por la FBER en sus competencias durante la temporada 2026, junto con los lineamientos generales para el próximo año. Finalmente, se realizaron las evaluaciones escritas para árbitros y comisionados técnicos, con resultados muy satisfactorios.

En el cierre, las autoridades de la CTA y de la FBER agradecieron la participación y destacaron el trabajo realizado, reafirmando el compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo el básquet entrerriano.

