Paraná rindió homenaje a las Batallas de Caseros y San Lorenzo con sendos actos en el Monumento a Urquiza

A primera hora de la mañana, en Plaza 1° de Mayo de Paraná se recordó la Batalla de San Lorenzo, donde autoridades y oradores destacaron el legado de San Martín, reivindicaron el federalismo y reflexionaron sobre la organización nacional. Posteriormente, en el Monumento del Parque Urquiza se conmemoró el 174º aniversario de la Batalla de Caseros.

Autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos participaron este martes en el acto conmemorativo por el 213º aniversario de la Batalla de San Lorenzo realizado en la Plaza 1º de Mayo de Paraná. La ceremonia formó parte de las actividades oficiales previstas por el feriado provincial y reunió a referentes políticos y sociales que reflexionaron sobre el significado histórico de la fecha.

Durante el homenaje, la intendenta Rosario Romero recordó que Entre Ríos es una de las pocas provincias donde esta jornada es un día feriado, en alusión al “fuerte arraigo federal” que la caracteriza. En ese marco, se destacó la figura del general José de San Martín, en su primer combate en San Lorenzo, y la del entrerriano Justo José de Urquiza, protagonista de la organización nacional tras la Batalla de Caseros.

De hecho, mencionó que uno de los oradores sostuvo que “San Martín nunca quiso empuñar su sable contra sus hermanos” y remarcó que su proyecto trascendía las divisiones internas, al afirmar que "aspiraba a una nación unida e incluso a una patria latinoamericana". En esa misma línea, evocó a Urquiza como "un dirigente clave para la sanción de la Constitución y la consolidación institucional del país".

Federalismo y concentración de poder

En su discurso, puso el acento en la necesidad de profundizar un modelo de país más equilibrado. “La concentración de poder en Buenos Aires nos ha hecho mal”, expresó Romero, al tiempo que se recordó el intento de Raúl Alfonsín por trasladar la capital hacia el sur como una forma de descentralizar la toma de decisiones.

Asimismo, la intendenta planteó que el federalismo sigue siendo una deuda pendiente en la Argentina. “La clave del futuro es una Nación que se desarrolle de manera igualitaria en todas sus regiones”, afirmó, al señalar que el crecimiento debe ser equitativo tanto en la Patagonia como en el norte y el centro del país.

Referencias históricas

El Combate de San Lorenzo ocurrió el 3 de febrero de 1813, junto al Convento de San Carlos Borromeo, situado en la actual localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Allí las fuerzas independentistas rioplatenses argentinas vencieron a las españolas. Fue el único combate en territorio argentino que libraron tanto el Regimiento de Granaderos a Caballo como su creador, el entonces coronel José de San Martín.

Batalla de Caseros

Santiago Halle definió que desde la gestión municipal consideran que aún existe “una deuda con esa tradición federal” ya que, si bien el país se define formalmente como federal, “falta que la distribución del poder sea más equitativa y equilibrada”.

A media mañana, con otro acto al pie del Monumento al General Justo José de Urquiza, situado en la Alameda de la Federación y sobre las barrancas del río Paraná, la Municipalidad de Paraná rindió homenaje este martes 3 de febrero a un acontecimiento fundamental de la historia argentina: el 174º aniversario de la Batalla de Caseros.

En ese marco, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, destacó la importancia de la fecha no solo desde una perspectiva histórica, sino también como oportunidad para reflexionar sobre el presente.

“Todas las fechas históricas permiten hablar de historia, pero también del presente. Aprovechamos para hablar de nuestra ciudad partiendo de Caseros, transitando con la Constitución y luego la organización nacional, en la cual Paraná fue protagonista, porque fue capital de la Confederación Argentina y tuvo un rol importante hasta 1861”, explicó el funcionario municipal.

Halle señaló que desde la gestión municipal consideran que aún existe “una deuda con esa tradición federal”, al sostener que, si bien el país se define formalmente como federal, “falta que la distribución del poder sea más equitativa y equilibrada”. Y aclaró que esta postura no es en contra de Buenos Aires, sino a favor de las provincias.

“Sabemos que hay que mirar también las cuestiones positivas: vivimos en un país con paz y convivencia democrática, y eso habilita a seguir hablando de un federalismo real, no solo formal, sino en la distribución concreta del poder”, afirmó.

Consultado sobre el legado de Urquiza y los desafíos actuales, Halle sostuvo que en aquel tiempo el objetivo era construir el Estado argentino y una identidad nacional, mientras que hoy el rol del Estado se encuentra en debate. “Entendemos que tiene que haber un equilibrio entre lo que hace el Estado y lo que puede hacer la sociedad civil, brindando servicios de calidad y a la vez mayor libertad a las personas”, concluyó.

De esta manera, Paraná volverá a poner en valor su historia y su identidad federal, en una jornada que buscará unir memoria, reflexión y proyección de futuro.

Referencias históricas

La Batalla de Caseros aconteció el 3 de febrero de 1852, cuando el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas del Brasil, el Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en que lanzó el llamado Pronunciamiento de Urquiza.

La batalla culminó con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas, quien el mismo día renunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es considerado el acontecimiento más trascendente del federalismo argentino.

Fuente: Canal Once