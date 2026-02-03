Invitan al comienzo de una nueva temporada del Ciclo Jazz en la Casa

Será este jueves a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio, en Paraná). La propuesta retoma su actividad con Swing Sisters, el primer cuarteto de jazz del litoral integrado por mujeres en su totalidad. La entrada es libre y gratuita. Habrá servicio de cantina.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a compartir este ciclo de gran convocatoria. Esta vez la primera cita es con un grupo que reúne a músicas de Santa Fe, Paraná y Cerrito, Swing Sisters. Lo integran Camila Lencina (Saxo), Mariux Ballesteros (Guitarra), Delfina Spais (Bajo) y Paula Taibo (Batería).

La agrupación se destaca no solo por su originalidad en la escena local, sino por la sólida formación de sus integrantes, quienes participan en organismos como la Big Band del Santa Fe Jazz Campus y diversas formaciones sinfónicas de la región. En esta oportunidad, el grupo ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos del jazz instrumental, aportando una mirada fresca y profesional a los estándares del género.

Jazz en la Casa es parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia.