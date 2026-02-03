Concepción del Uruguay: Frigerio y Lauritto participaron de una ceremonia por la Batalla de Caseros

El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, en el acto en conmemoración del 174° aniversario de la Batalla de Caseros.

En el marco de la celebración este martes del 174° aniversario de la Batalla de Caseros en Concepción del Uruguay, el gobernador Rogelio Frigerio realizó distintas actividades por la mañana, que se iniciaron con una invocación religiosa y una visita al Mausoleo del General Urquiza; luego efectuó una recorrida por el puerto y por lugares turísticos. Por la tarde será el acto central en el Palacio San José.

Por la mañana, el mandatario, junto al intendente Eduardo Lauritto, encabezó un acto en conmemoración del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, en Concepción del Uruguay. “Sin Urquiza no tendríamos organización nacional ni un país federal”, afirmó.

La ceremonia comenzó con una invocación religiosa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde también se colocaron ofrendas florales en el Mausoleo del General Justo José de Urquiza. Allí, Frigerio subrayó la importancia histórica de la fecha y llamó a reivindicar el legado entrerriano en la construcción del país. “Esta celebración tiene que ver con el esfuerzo y la enorme responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, tanto a nivel provincial como municipal, de poner en valor no solo a nuestros próceres, sino también el hecho de que en esta provincia, y particularmente en Concepción del Uruguay, se forjó la organización nacional y el federalismo”, reflejó el portal del gobierno provincial.

Asimismo, el gobernador remarcó la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas: “Honrar nuestra historia y darla a conocer también es parte de nuestra responsabilidad. Estos eventos ayudan a fortalecer la identidad y deben tener continuidad en el futuro”.

Durante la jornada, Frigerio anunció que este año comenzarán las obras de puesta en valor del Palacio San José, una deuda histórica con uno de los principales monumentos nacionales de la provincia. “Durante décadas hemos visto su degradación y la falta de inversión. Esto va a llegar a su fin”, aseguró, y destacó la firma de un acuerdo con el gobierno nacional para llevar adelante los trabajos, respetando su condición de Monumento Histórico Nacional.

Detalló además que las obras incluirán la reparación integral del edificio y la preservación del valioso patrimonio histórico que alberga, como cartas, documentos, mapas y banderas, actualmente en riesgo debido a problemas de humedad y filtraciones.

Finalmente, Frigerio invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para la tarde en el Palacio San José, alrededor de las 18, en el marco de la conmemoración.

Del acto conmemorativo participaron funcionarios provinciales, municipales y representantes de localidades vecinas.

Por su parte, el intendente Lauritto agradeció, en nombre de Concepción del Uruguay, la presencia del gobernador en la conmemoración y recordó que la Basílica no solo alberga los restos de Urquiza, sino que fue inaugurada por él en 1859, tras el incendio de la iglesia original. Consideró que la participación de un gobernador en estos actos debería ser habitual y valoró especialmente el acompañamiento del Frigerio por segunda vez. “No voy a encontrar un entrerriano que no celebre esta muy buena noticia, que es que, en vez de hablar, se haga”, finalizó.

Recorrida en el puerto

Frigerio visitó el puerto de Concepción del Uruguay, donde se encuentra cargando troncos de pino a granel el buque ultramarino African Piper, donde destacó el potencial portuario de la provincia y celebró la inclusión de Entre Ríos, por primera vez en la historia, en la Hidrovía Paraná-Paraguay, se destacó desde el portal del gobierno provincial.

Resaltó que promueve cada uno de los puertos de la provincia y señaló que “a partir de esa decisión del gobierno nacional, la Hidrovía permitirá fortalecer la actividad logística; y la posibilidad de tener nuevos puertos privados en la provincia también va a ser una realidad”.

El buque African Piper completará sus bodegas en el puerto de Ibicuy para luego zarpar rumbo al puerto de Kandla, en la India. Además, el gobernador y el intendente realizaron un recorrido en catamarán pasando por Santa Cándida, Cambacuá, Paso Vera y la Isla del Puerto.