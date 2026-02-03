Tres partidos darán cierre a la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol

Tres partidos le bajarán el telón a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este martes, Banfield-Estudiantes de Río Cuarto abrirán la jornada a las 19 en el estadio Florencio Sola; posteriormente, a partir de las 21.15, se medirán simultáneamente Independiente Rivadavia-Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba-Lanús.

Banfield-Estudiantes de Río Cuarto

Banfield y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este martes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Sebastián Zunino, Daniel Edgardo Zamora en el VAR y transmisión de TNT Sports Premium.

El elenco dirigido por Pedro Troglio buscará cortar la mala racha y corregir su andar frente al recién ascendido León del Imperio, que tampoco pudo sumar de a tres en lo que va de campeonato.

El Taladro atraviesa un presente económico e institucional complicado que lo llevó incluso a ver su suministro eléctrico cortado por falta de pago. En lo deportivo, la suma que adeuda el club es cercana a los 1.3 millones de dólares, es por esto que está inhibido y es el único de la Liga Profesional que no pudo incorporar refuerzos. Por si fuera poco, viene de perder ante Sarmiento de Junín en un duelo clave por el promedio; además, no podrá contar para este partido con Nicolás Meriano, que fue expulsado.

Por otro lado, el conjunto cordobés que dirige el exPatronato Iván Delfino viene de empatar sin goles con Argentinos Juniors en su debut en el estadio Antonio Candini, que volvió a recibir un partido de Primera División tras 41 años. El encuentro, marcado por un penal errado de Tomás Molina en tiempo agregado, significó el primer punto conseguido por el Celeste desde su regreso a la categoría. Expectantes por el posible debut de Wanchope Ábila, los riocuartenses buscarán su primer triunfo del año ante un rival debilitado.

Independiente Rivadavia-Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia de Mendoza y Sarmiento de Junín jugarán este martes desde las 21.15 en el Estadio Bautista Gargantini, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, Fabrizioi Llobet en el VAR y transmisión de Espn Premium.

El vigente campeón de la Copa Argentina tuvo un sólido arranque y quiere seguir peleando el liderato de la Zona B, pero para eso deberá superar al Verdolaga, que logró vencer a Banfield en un duelo clave por los promedios.

La Lepra mendocina comenzó su andar de forma casi inmejorable: ganó un duelo de la Copa Argentina con Estudiantes de Caseros; derrotó a Atlético Tucumán y remontó un marcador adverso en el Tomás Ducó frente a Huracán. Por si no fuera suficiente ilusión, espera por el regreso de su figura, Sebastián Villa, que tras resolver su situación contractual ya está listo para volver a las canchas, algo que podría darse más pronto que tarde luego de la lesión de Alex Arse, que será baja durante más de un mes.

Del otro lado, el cuadro de Junín viene de un triunfazo por la mínima contra Banfield con gol de Diego Churín, que le permitió dejar atrás la caída in extremis contra Argentinos Juniors e ilusionarse con alejarse lo más rápido posible del fondo de tabla de promedios, que lo tiene únicamente por encima del recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Para este compromiso, el ex DT de Patronato Facundo Sava no podrá contar con Juan Manuel Insaurralde debido a que fue expulsado con roja directa en la primera fecha del campeonato.

Instituto de Córdoba - Lanús

Instituto y Lanús jugarán este martes desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Bryan Ferreyra, Silvio Trucco en el VAR y transmisión de TNT Sports Premium. El vigente campeón de la Copa Sudamericana tuvo un sólido arranque y va por una victoria que lo lleve a lo más alto de la Zona A. Del otro lado, La Gloria buscará sumar sus primeros puntos mientras sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Luego de comenzar el Apertura con dos derrotas ante Vélez y Platense, la dirigencia del elenco cordobés decidió ponerle fin al ciclo de Daniel Oldrá, que duró 22 partidos de los cuales únicamente pudo ganar cuatro. Mientras la danza de nombres continua, aún no se firmó ningún reemplazo y Daniel Jiménez se hará cargo del duelo en condición de entrenador interino, con el objetivo de evitar la caída libre de su equipo y sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Del otro lado, el Granate vive un escenario totalmente opuesto: ganó su partido de Copa Argentino contra Sarmiento de La Banda y comenzó embaladísimo el torneo venciendo a San Lorenzo y Unión. Gracias a esto, los dirigidos por Mauricio Pellegrino se ilusionan con alcanzar la punta en solitario en tan solo tres partidos, para ponerle la frutilla a un año que comenzó de gran manera y los tendrá como uno de los siete equipos argentinos que disputará la Copa Libertadores.