Básquet: Gimnasia La Plata frenó el envión de Rocamora en la Liga Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó por 83-54 a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, como visitante, y le cortó una racha positiva en la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. El partido le fue totalmente esquivo al Rojo que se topó con un rival práctico, efectivo y con pasajes de mucha lucidez. Su próximo compromiso será el viernes como visitante de Central Entrerriano.

La figura del juego fue Juan Francisco Bofelli con 10 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias mientras que el goleador fue el interno Gian Franco Sinconi con 16 unidades. En el local, Franco Maeso sumó 13 puntos y Valentino Occhi finalizó con 10.

Los primeros 10 minutos terminaron con bajo goleo (10-12), y hasta los tres minutos finales estaban igualados 10-10. Poca efectividad y con la visita apostando mucho al juego interno.

Rocamora venía de fallar cinco libres en el primer cuarto y comenzado el segundo quedó 7 abajo tras un triple de Gutiérrez Conde (10-17). Lógico tiempo muerto local. En la continuidad no mejoró la puntería del equipo de Seba Amato, en cambio el Lobo acertó mucho más y se alejó 21-34. Con esa extraña dinámica el primer tiempo finalizó 26-34.

Tras el descanso largo Rocamora achicó a cinco con un Maeso mucho más efectivo pero después cayó otra vez en desgracia y hubo un nuevo tiempo muerto (36-49). Después, Vergara se lució con dos triples y Gimnasia tomó una ventaja con olor a irremontable (36-57).

Gimnasia sacó una diferencia de 27 puntos en el tercer cuarto por lo que a Rocamora le quedó solamente ir por un milagro para torcer el rumbo esquivo hasta ahí. Pero no hubo lugar para esto en la noche del Paccagnella, cuando la visita sacó 30 puntos de diferencia (43-73) todo quedó resuelto y solo hubo que esperar el final.

Prensa Rocamora