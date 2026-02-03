Desde Newell’s aseguran que tienen “un plan” para la vuelta de Lionel Messi

El actual vicepresidente primero de Newell’s Old Boys de Rosario, Juan Manuel Medina, manifestó que el club del Parque Independencia tiene “un plan” para que Lionel Messi juege en la Lepra. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, reveló.

“Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, agregó y aclaró: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

En diálogo con TN, el ingeniero reconoció que la idea de este “proyecto a largo plazo” comenzó a gestarse en 2024, cuando nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero. Finalmente, una de las principales figuras políticas del Rojinegro resumió: “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”.

En su cierre de campaña, Boero, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una fuerte promesa: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. Días más tarde, Flavio Orsi, entrenador del club junto a Sergio Gómez, manifestó: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos".

El capitán de la selección argentina de fútbol tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. En octubre, cuando renovó su vínculo, expresó: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”.

En contrapartida, el zurdo dijo hasta el hartazgo que la Lepra es su “casa”, pero cuando se marchó de Barcelona y transformó en nuevo refuerzo del París Saint Germain fue contundente: “Tengo el sueño de poder jugar en Newell´s, pero no sé realmente si se va a dar. Hoy tengo una familia y está por delante de mi deseo”.