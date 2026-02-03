Concepción del Uruguay: incendio en un taller de la Granja Tres Arroyos generó alarma

Las llamas provocaron destrozos, pero, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Bomberos acudieron rápidamente al lugar.

Un incendio afectó un taller de la empresa Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay este lunes por la noche. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y las llamas fueron controladas.

Según se informó, a las 20.50, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fueron alertados sobre un incendio generalizado en un taller utilizado para refacciones de chapa y pintura, ubicado en un lateral de la planta de faena del Frigorífico Granja Tres Arroyos.

El personal trabajó arduamente con tres unidades, incluyendo una autobomba y dos camiones de abastecimiento. Además, se sumó una autobomba perteneciente a la planta, que previamente había sido adquirida a los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Respecto del inicio del fuego, se consignó que dentro del taller se encontraba un camión, donde, por causas que aún se investigan, se generó un foco ígneo que provocó un incremento de la temperatura, lo que derivó en el colapso del techo del galpón.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente. En el lugar también se hicieron presentes efectivos policiales y personal de la División Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. El jefe de Bomberos Voluntarios, Comandante Mayor Carlos Nosalevich, supervisó las tareas en el sitio.

Los bomberos trabajaron intensamente hasta lograr la extinción total del incendio. Posteriormente, realizaron labores de enfriamiento en los tubos de acetileno y oxígeno que se encontraban en el recinto, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona afectada, publicó La Pirámide.

Conflicto laboral y retorno de la producción

Este incidente ocurre en el contexto de la reciente reactivación de la producción en Granja Tres Arroyos. La empresa, que es la mayor avícola del país, había sufrido un parate total de 10 días debido a una crisis interna. Sin embargo, el martes pasado, tras la intervención de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, se alcanzó un acuerdo con los trabajadores de la planta.

Durante una audiencia de conciliación encabezada por el Gobierno provincial, se acordó una propuesta que incluyó la regularización salarial y el pago de la deuda acumulada. Más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa, que establece un cronograma para la cancelación total de la deuda antes del 13 de febrero, con el compromiso adicional de pagar los días no trabajados.

El acuerdo no solo incluye el pago de la deuda pendiente, sino que también establece un esquema de pagos para los haberes futuros, garantizando la estabilidad de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.

Con este panorama resuelto, Granja Tres Arroyos busca recuperar la normalidad operativa y continuar con su producción en los próximos días, con el objetivo de retomar su capacidad de abastecimiento en el mercado nacional e internacional.