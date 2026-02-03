Artigas y Urquiza: una continuidad histórica

Hoy 3 de Febrero de 2026 se cumplen exactamente 174 años de la Batalla de Caseros (triunfo de Urquiza sobre Rosas, inicio del proceso de organización institucional del Río de la Plata).

-En Mayo de 1810 se inicia el camino independentista respecto a la Corona Española.

-El primer gobierno patrio –la Primera Junta- se instaura en Buenos Aires,, por aquel entonces ciudad capital del Virreinato del Río de la Plata, sede de las autoridades y puerto único autorizado para entrada y salida de mercaderías del territorio virreinal.

-Los pueblos del interior recibieron con entusiasmo inicial la Independencia respecto de España.

-Euforia que se fue apagando, cuando se advirtió que las autoridades porteñas pretendían suplantar al gobierno español, pero manteniendo en esencia, el mismo esquema colonial: esto es el monopolio del puerto y la Aduana de Buenos Aires y la potestad política de nombrar a los gobernadores de las Provincias: es decir, el sistema que, bajo distintos matices, se llamó unitario.

-Ello motivó la reacción de los pueblos del interior, generándose un período de cruentas luchas civiles, que duró más o menos unos cuarenta años.

-Algunos territorios del antiguo Virreinato, tales Paraguay, o el Alto Perú se separaron definitivamente, formando naciones propias.

-El jefe de la Banda Oriental, conocido como “Protector de los Pueblos Libres” , don José Gervasio de Artigas fue quien, con mayor lucidez, planteó en su momento los justos reclamos de las Provincias:

-El ideario Artiguista puede sintetizarse en que fue el precursor de la Independencia en el Congreso de Oriente de Arroyo de la China, (Concepción del Uruguay) junio de 1815.

-Participaron del mismo, representantes de la Banda Oriental; Entre Ríos; Corrientes: Santa Fe; Córdoba y las Misiones (diputados guaraníes)

-También, el primero que en las célebres Instrucciones del Año 13. propuso el sistema republicano de gobierno; la autonomía de las Provincias en un esquema federal; la libre navegación de los ríos; la igualdad de puertos fluviales y de ultramar y nacionalización de Aduanas.

-Así como sacar la capital de Buenos Aires, procurando un crecimiento armónico e integrado de las distintas regiones, eliminando la distorsión macrocefálica del “puerto único”

-Al entrerriano Justo José de Urquiza, que aparece en etapa posterior, le correspondió levantar esta bandera, encabezando la rebelión de los pueblos del Litoral contra la dictadura porteña y seudo federal de Juan Manuel de Rosas.

-Y llevarla a la realidad normativa de la Constitución Federal de 1853, que estampa en su articulado los recordados principios federales de las “Instrucciones” artiguistas del Año 13”.

-Estas banderas son las que, en buena medida lleva a cabo Urquiza y se plasman entre otras en los arts. 1° (sistema republicano y federal); 5° (autonomía de las Provincias); 9°(aduanas nacionales con iguales tarifas); 10 y 11 (eliminación aduanas interiores, libre circulación); ; 14 (derechos civiles a todos los habitantes); 17 (propiedad inviolable); 18 (garantías individuales); 26 (libre navegación de los ríos) de la Constitución Nacional de 1853.

-Cuarenta años desde las Instrucciones del Año 13.

-Un tiempo precioso en la vida de una Nación perdido en enfrentamientos y luchas estériles.

-Que frustraron, en bueno medida, el sueño compartido de la Patria Grande.

(*) Ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y ex diputado nacional.