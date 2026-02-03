Nicolás Faes Micheloud se presentará en una nueva edición del ciclo musical en Casa de Poeta

El músico paranaense Nicolás Faes Micheloud ofrecerá un recital este viernes 6 de febrero a las 21:30 en el espacio cultural Casa de Poeta, ubicado en calle Polo Martínez 49, en la localidad de Villa Urquiza, Entre Ríos. La presentación forma parte del tradicional ciclo artístico que se realiza cada verano en el patio de la vivienda, que busca promover encuentros culturales que integren música, poesía y distintas expresiones artísticas regionales.

Nicolás Faes Micheloud es reconocido por su trayectoria dentro de la música instrumental y su trabajo con el charango y otros cordófonos. A lo largo de su carrera representó a la Argentina en festivales internacionales dedicados a estos instrumentos, consolidando un repertorio que incorpora elementos de la música popular latinoamericana con recursos propios del lenguaje académico.

El recital se integrará al ciclo cultural Casa de Poeta, una iniciativa que se desarrolla desde el año 2010 y que surgió como un espacio de encuentro artístico impulsado por Mario Martínez en su vivienda familiar de Villa Urquiza. El lugar lleva el nombre de Polo Martínez, padre del anfitrión, en cuyo homenaje el municipio decidió denominar la calle donde se encuentra la casa. Desde su creación, el ciclo propone conciertos y presentaciones poéticas durante los meses de enero y febrero, convocando a artistas de diversas disciplinas para compartir su trabajo con el público.

A lo largo de sus ediciones, el ciclo contó con la participación de artistas como Juan Falú, Carlos Aguirre, Rudi Flores, Silvia Arazi, Teatro del Bardo, Stella Berduc, María Silva, el Cuarteto San Antonio y el grupo de narración oral Paranatecuento, entre otros.

Las reservas para el recital pueden realizarse al número telefónico 3435 126724.