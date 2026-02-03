El Centro de Jubilados Provinciales de Paraná planteó sus demandas a la conducción de la OSER

Tras varios pedidos de audiencia, la conducción del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná logró reunirse con el vicepresidente de la OSER, Ricardo García.

La conducción del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, representada por su presidenta Griselda Ledesma y la secretaria, Graciela Sosa, mantuvo un encuentro con el vicepresidente del Directorio de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, para abordar los reclamos de los socios (jubilados y pensionados provinciales) debido a la reducción en la cobertura de medicamentos, la demora en la gestión de prótesis y los inconvenientes que padecen los adultos mayores para realizar gestiones con la app del organismo, entre otras dificultades.

En relación a la audiencia, Ledesma destacó la apertura al diálogo luego de varios pedidos de audiencia, y la posibilidad de transmitir las demandas del sector, aunque solicitó que “se agilicen los trámites y que no le compliquen tanto la vida a los jubilados y pensionados, especialmente con los servicios. Es una responsabilidad de las autoridades revertirlo y cambiarlo, no depende de nosotros”.

Garantizar servicios

Si bien se abordó una amplia agenda de trabajo, las autoridades del Centro le hicieron saber a García la necesidad de garantizar prestaciones esenciales. “La cobertura de medicamentos, en su momento era del 70% y ahora pasó a ser del 40%. Mientras que algunos ya no se reconocen y se deben comprar en forma ambulatoria. El sistema de la app es engorroso y no se tiene en cuenta que muchos adultos mayores no tienen celular ni tampoco correo electrónico”, enfatizó.

En la misma línea, Ledesma advirtió que los jubilados “deben ir muchas veces a las agencias para autorizar análisis” y en ese marco agregó: “Hay falta de médicos auditores en las agencias y son recurrentes las demoras en las autorizaciones para las cirugías”.

En su momento, OSER dispuso la reducción de la cobertura en el servicio de ópticas: “Se le hizo saber a García, que atento a que la obra social no reconocía los anteojos, se celebró un convenio con una óptica para garantizar la cobertura a los socios. García expresó que se está trabajando para restituir la prestación”.

El Centro recordó que en su sede de calle Pellegrini 454 atiende un neurólogo, una especialidad esencial para los adultos mayores y que se trabaja en la inminente apertura de un consultorio odontológico. “Se pudo hacer con la pequeña cuota de los socios y la buena administración; está habilitado por Salud Pública y por el Círculo de Odontólogos. La OSER acordó con el Centro una serie de gestiones para poner en funcionamiento el consultorio”, aseguró Ledesma.

En relación a la nueva plataforma digital, García propuso coordinar con el Centro una jornada de capacitación para despejar dudas respecto de su funcionamiento.

Participaron de la reunión los odontólogos Diego Gueler y Lidia Cabral.