Copa Libertadores: en Liniers, Vélez y Racing abrirán la llave de equipos argentinos

Vélez recibirá a Racing en los primeros 90 minutos de la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Vélez y Racing se enfrentarán a partir de las 19, en el Estadio José Amalfitani (sin visitantes), por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes. El Fortín intentará ampliar su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers para definir la serie en Avellaneda. El partido será controlado por el brasileño Wilton Sampaio.

Con varios suplentes, Vélez empató sin goles ante Huracán en el Ducó por el Clausura. El Fortín está atravesando un gran momento (ganó la Supercopa Argentina hace diez días) y buscará hacerse fuerte ante su gente en la ida. “Creo que va a ser un partido cerrado, luchado y peleado. Sin dudas que la serie va a terminar en Avellaneda. Lo veo muy parejo”, expresó Guillermo Barros Schelotto en la antesala del cruce ante Racing.

Tomás Marchiori, que salió reemplazado ante el Globo, está óptimo y podrá estar disponible; Braian Romero no llegaría al partido de este martes. En octavos de final, el elenco velezano eliminó a Fortaleza en un global de 2-0.

Tras haber dejado en el camino a Peñarol en octavos en un global de 3-2, Racing jugará cuartos de final por quinta vez (1997, 2015, 2020 y 2023, las anteriores). La Academia llega en levantada porque viene de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Clausura y volvió a ganar en su estadio tras cuatro encuentros. Gustavo Costas, tras el triunfo ante el Ciclón, palpitó la ida: “Vamos a jugar como siempre, lo vamos a ir a buscar. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing”.

En la vuelta ante el Manya fueron expulsados Marcos Rojo y Bruno Zuculini, por ende, serán bajas en los primeros 90 minutos de una llave que, en la previa, es prometedora.

FORMACIONES

VÉLEZ

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

RACING

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). VAR: Rodolpho Toski (Brasil). Cancha: Vélez. Hora: 19 (Fox Sports).