Vóleibol: con Vicentin en gran nivel, Argentina le ganó un partido clave a Corea del Sur

Por la segunda jornada de la fase de grupos, la selección argentina de vóleibol derrotó a Corea del Sur por 3 a 1, fue con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18 y consiguió así su segunda victoria en el Mundial que se disputa en Filipinas. En el elenco ganador tuvo una gran actuación el paranaense Luciano Vicentín, quien aportó 20 unidades a la causa del ganador.

Las acciones

En el inicio del partido, Argentina sumó con Kukartsev para el 10-7, pero enseguida Corea lastimó con su servicio para equilibrarlo e, incluso, pasar al frente 19-17. No obstante, De Cecco rotó y un buen paso del armador por el saque permitió que Argentina lo de vuelta 20-19. En el desenlace, dos errores coreanos y un ace de Loser le dieron el set al elenco nacional: 25-22.

Los dirigidos por Méndez continuaron en buen nivel en bloqueo y saque y, con más protagonismo del paranaense Vicentin, se adelantaron 8-5. Al igual que en el set anterior, Corea corrió de atrás y pasó al frente 10-9 de la mano de su servicio y mayor regularidad en ese momento. De ahí en adelante, el desarrollo fue muy parejo y punto a punto, pero Corea sumó con su bloqueo y aprovechó un error para empatarlo 25-23.

El tercer set empezó muy parejo y con la Albiceleste sumando con Kukartsev en el 12 iguales. Corea tuvo un pasaje destacado en defensa, pero una contra de Loser y un ace de De Cecco alejaron a la Argentina 17-14. Más tarde y a pesar de una reacción rival, Argentina se despegó cuando encontró regularidad y lo ganó 25-21 tras un ataque de Vicentin.

En el cuarto capítulo, Gallego se destacó en bloqueo para el 8-6 y más tarde aces de Kukartsev y Vicentin despegaron a la selección argentina 16-12. Finalmente, en el mejor set argentino, un ataque de Loser selló el 25-18 y victoria.