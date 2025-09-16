“Ganas tengo”, dijo el ‘Gurí’ Martínez sobre la chance de correr el en TC Pick Up en Paraná

El equipo de Omar Gurí Martínez presentó el fin de semana pasado en San Luis un flamante Ford Mustang que, conducido por Agustín Martínez. Con su nuevo vehículo, el Gurisito logró un séptimo puesto en la primera fecha de la Copa de Oro 2025.

En este marco, el dos veces campeón del Turismo Carretera, en 2004 y 2015, analizó el presente, y el futuro, de su estructura en la máxima categoría del automovilismo argentino y también se refirió a la chance de volver a subirse a las pistas, en este caso a bordo de una camioneta. La posibilidad sería el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, cuando la divisional se presente en el autódromo del Club de Volantes Entrerriano de Paraná.

“Fue una idea. Hay una camioneta nueva que se está construyendo, que la está haciendo Adrián Fernández. Se recuperó, se hizo una camioneta para devolver la de Javier Jack, que fue la que tuvo el accidente Agustín”, contó el entrerriano.

“Lo veo difícil que se termine a tiempo, pero Fernández, los que lo conocen saben cómo es. Así que hoy no lo sé, pero tendría que pasar y preguntarle. Le pregunté a Paula cómo venían los trabajos y dice, ‘si vas a correr, Fernández la termina’. Así que vamos a ver”.

En diálogo con Campeones, Omar Martínez confesó su entusiasmo por correr: “Ganas tengo. Tampoco quiero poner en compromiso el trabajo de los chicos para que puedan llegar. Pero este fin de semana lo voy a definir ahí con ellos”.