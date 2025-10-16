Construirán 10 viviendas en Chajarí para personal policial

Las unidades habitacionales estarán destinadas a la Mutual de la Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper) y se ejecutarán en el marco del programa Ahora tu Hogar.

El proyecto contempla la construcción de 10 viviendas de dos dormitorios. Una de ellas estará equipada para situaciones especiales de accesibilidad, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad.

El presupuesto oficial asciende a más de 720 millones de pesos y el plazo de ejecución se estima en 12 meses. El acto administrativo tendrá lugar el 11 de noviembre en la sede central del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), ubicada en Laprida 351, Paraná.